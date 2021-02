Un supermarché Auchan. (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

A compter du 8 mars, les clients des enseignes Auchan se verront-ils interdire le paiement en espèces ?

C’est ce que craignent certains internautes, en s’appuyant sur la photo d’une affiche de l’enseigne informant ses clients qu’une de ses « lignes de caisse » n’acceptera plus ce type de paiement.

Si la photo est authentique, ce changement ne concerne qu’une des possibilités de paiement parmi les trois proposées par l’enseigne, où le règlement en espèces reste donc bien possible.

Ca y est : après des années de craintes sur la disparition annoncée du paiement en espèces, le moment fatidique est enfin arrivé. Du moins à en croire une photo, très partagée sur Facebook, montrant un panneau informatif installé à proximité d’une caisse de supermarché. « Votre ligne de caisse va bientôt se moderniser. A compter du 8 mars, votre Rapid’Auchan n’acceptera plus d’espèces. »

La capture d'écran du post viral sur l'absence de paiement en espèces dans une enseigne Auchan. - capture d'écran/Facebook

« Voilà pourquoi il devenait indispensable de tuer l’économie locale ! Ça c’est fait et maintenant, grade supérieur, on n’acceptera plus les espèces nulle part. Nos politico-financiers en parlaient depuis longtemps… », s’indigne l’internaute qui relaie le cliché.

FAKE OFF

Si la photo est authentique, il n’est pas pour autant question, pour l’enseigne, d’interdire aux clients de payer en espèces – comme on peut d’ailleurs le lire au bas du panneau, pour peu que l’on zoome sur la photo : « Paiement en espèces possible en caisses classiques. »

Contacté par 20 Minutes, le groupe Auchan confirme « travailler à une modernisation de l’expérience client en magasin sur la totalité de [son] parc en France », dont le déploiement est prévu sur les 18 prochains mois, et qui inclut « le parcours d’encaissement ».

« Cela veut dire que les clients auront désormais le choix entre plusieurs parcours d’encaissement. Au-delà du choix laissé au client, l’objectif est de permettre une plus grande fluidité et une plus grande rapidité donc moins d’attente. Pour cela, il est possible pour chaque client de choisir son mode d’encaissement en fonction de ses courses du moment et donc de choisir entre plusieurs solutions », poursuit-il.

« Plusieurs solutions »

Trois options sont ainsi prévues : les caisses classiques, permettant n’importe quel type de paiement (dont les espèces), les bornes en libre-service au paiement en carte bancaire ou paiement digital, et enfin un « parcours » reposant exclusivement sur le téléphone mobile, du scan des produits au paiement (le système Rapid’Auchan).

Les différents protocoles d'encaissement dans les magasins Auchan. - Auchan

« Ponctuellement, afin d’accompagner cette évolution dans les modes de paiement, certaines zones de bornes libre-service assisté seront, dans certains magasins et de façon transitoire, équipées d’un monnayeur acceptant l’argent liquide. De même, pour aider les clients à adopter sereinement le paiement par carte bancaire, chaque magasin anticipe de quelques semaines le dispositif de bascule pour avoir le temps de mieux accompagner les clients. C’est le cas de ce magasin qui ne déploiera les trois parcours d’encaissement décrits ci-dessus que dans quelques semaines », conclut le groupe Auchan.