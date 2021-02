18h24 : Ouverture possible de la vaccination des plus de 65 ans début avril

« Nous espérons avoir terminé la vaccination de toutes les personnes âgées volontaires d’ici la fin mars et donc l’ouvrir à celles de 65ans et plus » à ce moment-là, début avril, a indiqué Olivier Véran, le ministre de la Santé.

D’ores et déjà, « les Français plus jeunes et atteints de comorbidités peuvent se rapprocher de leur médecin traitant pour être vaccinés », a-t-il ajouté.