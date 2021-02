Le collège de Saint-Chéron (Essonne) près duquel Lilibelle a été poignardée — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Six adolescents âgés de 14 à 16 ans ont été mis en examen, ce jeudi, dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d'une collégienne. Lilibelle, 14 ans, a été poignardée lundi à Saint-Chéron, dans l’Essonne, au cours d’une rixe entre jeunes de ce petit village de 5.000 habitants et de la commune voisine de Dourdan.

Le mineur âgé de 16 ans ayant reconnu avoir porté le coup de couteau mortel a été mis en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans, violences aggravées et participation à un groupement en vue de commettre des violences, selon la magistrate Caroline Nisand. Déjà connu pour deux infractions, mais pas pour des faits de violences, cet adolescent a été placé en détention provisoire. Les cinq autres sont notamment poursuivis pour violences aggravées.Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de paraître en Ile-de-France et d'être en contact avec les coauteurs, les victimes et leur famille.

Des rivalités depuis l'été

La rivalité entre des mineurs de Dourdan et de Saint-Chéron (Essonne) remonte à cet été "sur fond de messages, d'insultes et de provocations sur les réseaux sociaux", a expliqué la magistrate mercredi dans un communiqué.

Lundi, plusieurs mineurs de Dourdan s'étaient rendus à Saint-Chéron pour "en découdre". Dans la rixe, "à coups de poing et de pieds", un des mineurs de Dourdan a donné un coup de couteau mortel à l'adolescente de 14 ans, décédée lundi soir à l'hôpital.