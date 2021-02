Olivier Véran est ministre de la Santé depuis février 2020. — Jacques Witt/SIPA

En déplacement, ce mercredi, à Dunkerque, où la situation épidémique est de plus en plus inquiétante, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé qu’il allait demander au préfet du Nord la mise en place d’un confinement le week-end à Dunkerque et dans la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, du vendredi soir au lundi matin.

A l’image des mesures prises dans les Alpes-Maritimes, Olivier Véran veut limiter l’activité des centres commerciaux de plus de 5.000 m² au click and collect. « Les jauges de fréquentation des autres commerces seront réévaluées à 15 m² par client », a ajouté le ministre de la Santé. De plus, la vente d’alcool à emporter et sa consommation sur la voie publique sont désormais interdites.