FAKE OFF Des internautes s'offusquent de voir des messages gouvernementaux liés au Covid-19 affichés sur des panneaux d'autoroute

Un message relatif au Covid-19 sur l'autoroute A8, en mars 2020 (illustration). — VALERY HACHE / AFP

Sur Twitter, la photo d'un panneau d'autoroute invitant les conducteurs à « tenir » face au coronavirus suscite de vives réactions.

Les internautes qui la partagent s'offusquent de voir la dernière campagne gouvernementale contre l'épidémie ainsi relayée par des groupes autoroutiers privés.

Ces derniers confirment à 20 Minutes diffuser de tels messages depuis le début de l'épidémie, en tant que délégataires de service public.

Le gouvernement va-t-il trop loin dans ses méthodes de communication autour des consignes sanitaires contre le Covid-19 ? Alors que certains s’amusent du défi lancé par Emmanuel Macron aux youtubeurs McFly et Carlito sur ce sujet, des internautes s’offusquent de voir le sujet s’inviter… sous les yeux des automobilistes.

« Quand les slogans présidentiels sont affichés sur l’autoroute, ça commence à faire un chouïa ex-URSS quand même », ironise ainsi un tweet illustré de la photo d’un panneau d’affichage autoroutier portant la mention « Covid – Tenir ensemble ». Un message qui fait référence au slogan de la campagne lancée début février par le gouvernement pour inviter les Français à « poursuivre leurs efforts » contre le Covid-19.

Annule et remplace la photo de @bonste que j'avais effrontément oublié de créditer. pic.twitter.com/4FjI4Uy3ne — 🦏 Babar le Rhinocéros 🦏 (@Babar_le_Rhino) February 23, 2021

« Tiens, Vinci Autoroutes est en campagne pour Emmanuel Macron ! [Vu sur l’A8] entre Antibes et Nice ce matin, la semaine dernière aussi », s’agaçait pour sa part le premier tweet à avoir relayé ce cliché devenu viral depuis.

FAKE OFF

Contactée par 20 Minutes, Sandrine, l’internaute à l’origine de ce premier tweet, nous indique que la photo a été prise par son conjoint « mardi 23 février à 7 heures entre Saint-Laurent du Var et Cagnes-sur-Mer », sur un tronçon de l’A8 situé dans les Alpes-Maritimes, comme on peut le vérifier sur Google Street View.

« Vendredi dernier, il m’avait fait part de cette info, il était choqué [de voir ce message]. Je lui ai demandé de prendre une photo si possible quand il le reverrait », explique-t-elle, estimant qu’il n’est « pas normal qu’une entreprise privée relaie la propagande présidentielle sur une autoroute ». « Surtout que, plutôt que de "tenir", nous subissons plus qu’autre chose, encore plus ici où le ministre de la Santé ne se déplace que lorsque la situation épidémique est catastrophique, alors que les chiffres sont mauvais depuis décembre ! », ajoute Sandrine.

Des messages relayés depuis le début de l’épidémie

Contacté par 20 Minutes, le groupe Vinci Autoroutes confirme avoir, « en tant que délégataire d’une activité de service public », « des obligations contractuelles et réglementaires de répondre aux demandes des autorités, au même titre que d’autres gestionnaires d’infrastructures de transport (les directions interdépartementales des routes, la SNCF, etc.) »

« A la demande de la direction des infrastructures de transports (un service du ministère [de la Transition écologique]), Vinci Autoroutes, comme l’ensemble des gestionnaires de réseaux routiers, relaie depuis le début de l’épidémie, sur ses panneaux à messages variables, des campagnes gouvernementales de sensibilisation liée à la situation sanitaire. Nous relayons régulièrement, à la demande de l’Etat ou des autorités, des messages qui ont un caractère d’utilité générale, comme par exemple les alertes enlèvement », poursuit l’entreprise.

Ainsi, depuis mars 2020, les autoroutes Vinci ont affiché différents messages liés au Covid-19 au fil des mois, dont le groupe rappelle quelques exemples : « Covid-19 = limitez les contacts » au début du premier confinement, « Covid-19, protégez vos proches » en mai 2020, « Covid-19, gardons les bons réflexes » de septembre à mi-décembre 2020…

Joint par 20 Minutes, le réseau autoroutier Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) nous confirme lui aussi relayer des messages semblables : « Comme tout organisme recevant du public, l’ensemble des moyens de communication relaient les règles sanitaires qui s’imposent à tous. »