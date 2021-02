EPIDEMIE Le préfet a notamment annoncé la fermeture du 1er au 9 mars des centres commerciaux de plus de 20.000 m2

Un test rapide pour détecter le coronavirus (illustration). — Fotoarena/Sipa USA/SIPA

Pour faire face à l’accélération de la propagation du coronavirus, la Guadeloupe est contrainte de renforcer à nouveau ses mesures sanitaires. L’île se prépare en effet à affronter une 3e vague de l’épidémie de Covid-19, et annonce donc fermer certains centres commerciaux et renforcer l’accueil dans les hôpitaux.

« Le territoire est au seuil de sa troisième vague, d’autant que le variant anglais circule activement », a expliqué Valérie Denux, directrice générale de l’ARS lors de la conférence de presse hebdomadaire de la préfecture et de l’agence régionale de santé. Au total, 166 cas de Covid-19 ont été recensés en une semaine sur le territoire (contre 137 la semaine précédente) et 44 cas de variants anglais y ont été confirmés. Le seuil d’alerte pour le taux d’incidence est à nouveau atteint, selon les indicateurs donnés par l’ARS. « Le taux de reproduction est également au-dessus de 1 et augmente : il vient d’atteindre 1,28 », a indiqué Valérie Denux.

A l’hôpital, « nous avons déclenché, ce lundi, la phase 1 du scénario », a pour sa part annoncé le directeur médical de la crise Covid-19, le Dr Bruno Jarrige, confirmant une information de médias locaux. Au CHU, huit des dix lits réservés aux patients Covid-19 dans le service des maladies infectieuses sont occupés. Même tendance au service réanimation, où « sur 7 lits de réa réservés [aux patients] Covid en temps normal, 6 sont occupés, alors que depuis des semaines, cela plafonnait à deux ou trois ».

D’autres mesures ne sont pas à exclure

Le préfet Alexandre Rochatte a donc annoncé qu’il allait « revoir les protocoles avec les établissements recevant du public ». « Dès le 1er mars et jusqu’au 9 mars, les centres commerciaux de plus de 20.000 m2 seront fermés, hors activité de supermarché », a-t-il précisé, sans exclure de renforcer davantage les mesures si les indicateurs devaient encore augmenter.

Enfin, à l’hôpital, de nouveaux lits seront dans les chambres seules de gériatrie et le self sera transformé en huit lits de réa, comme lors des deux premières vagues, selon une note interne du CHU. Par ailleurs, les collaborations avec les autres établissements hospitaliers de l’île reprennent de manière étroite. « La situation se tend, d’autant que les patients Covid sont pris en charge au détriment des autres patients », a rappelé le docteur Jarrige. En Guadeloupe le nombre total de décès, s’élève à 157 personnes, selon l’ARS, depuis le début de l’épidémie.