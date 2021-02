Les conséquences de la fermeture de Nausicaa à cause du Covid-19 seront durables. — Nicolas Montard

Ouvert il y a trente ans, le 18 mai 1991, le centre de mer, Nausicaá, à Boulogne-sur-Mer, est toujours fermé à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Interrogé par 20 Minutes, le nouveau directeur, Christophe Sirugue, espère rouvrir pour les vacances de Pâques.

Les pertes financières sont très lourdes pour cet établissement dont 97 % des ressources proviennent des visiteurs.

Drôle d’anniversaire ! Ouvert il y a trente ans, le 18 mai 1991, le centre de mer, Nausicaá, à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, reste fermé à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. 20 Minutes évoque les finances et les perspectives de ce lieu emblématique avec le nouveau directeur général arrivé le 1er janvier, et ancien secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie, du Numérique et de l’Innovation en 2016 et 2017, Christophe Sirugue.

Comment vivez-vous cette fermeture ?

Il y a évidemment le côté négatif avec l’incertitude sur la date de réouverture et les conséquences financières que cela engendre : 97 % de nos ressources proviennent des visiteurs. Nous avons déjà fini l’exercice 2020 avec 5 millions d’euros de déficit. On peut y voir aussi un peu de positif. Nous en avons profité pour faire des travaux plus conséquents, comme la refonte de films ou d’espaces. Nous avons aussi accéléré les plans de formation du personnel.

Quand espérez-vous de nouveau accueillir des visiteurs ?

J’ai fixé les vacances de Pâques comme horizon. C’est important pour une équipe, en chômage partiel, d’avoir des perspectives, même si nous ne sommes pas décideurs.

Cinq millions de déficit vont forcément avoir une incidence. On parle beaucoup de recapitalisation…

Une recapitalisation était déjà engagée avant la période Covid-19 car Nausicaá était passé de 10 à 22 millions de chiffre d’affaires avec l’extension de 2018. A mon sens, elle doit être plus importante que prévu. Nous allons essayer de transformer les prêts garantis par l’Etat en prêts plus longue durée. Nous pourrons mieux en parler avec les banques si notre capital social est plus solide.

Faut-il s’attendre à une baisse d’ambition de Nausicaá ces prochaines années dans ce contexte ? Quid de la possible nouvelle extension dédiée à l’univers polaire ?

Oui, il faut s’attendre à subir les conséquences de 2020-2021 sur les cinq à sept ans à venir. Même si nous rouvrons en avril, nous n’aurons pas les scolaires ce printemps. L’incidence sur la future extension est un dossier porté par la communauté d’agglomération du Boulonnais. Je ne peux pas m’exprimer à leur place. Mon objectif est de préserver l’emploi. Nous sommes 215 salariés contre environ 270 en haute saison avec les intérimaires et contrats à durée déterminée. Il faudra limiter les coûts, maîtriser certains investissements, sans rogner sur notre qualité et l’expérience, car Nausicaá doit toujours attirer du public. Cette réduction de coûts peut passer par le décalage d’acquisition de certains animaux, même si rien n’est remis en cause pour le moment.

Vous avez d’ores et déjà décidé d’augmenter les tarifs à 30 euros contre 28,50 en haute saison, c’est-à-dire en juillet-août, n’est-ce pas trop cher ?

Si on compare avec des parcs zoologiques ou aquariums de notre niveau, non. Et je ne pense pas que les 30 euros au lieu des 28,50 changent quelque chose pour les visiteurs qui viennent l’été. En revanche, nous maintenons des tarifs plus attractifs pour les Boulonnais, ainsi que pour les familles.

Vous succédez à Philippe Vallette, qui a porté Nausicaá pendant 30 ans. Quelle va être la « patte Sirugue » ?

J’hérite d’un très bel établissement qui, en dehors de la période Covid, a répondu aux ambitions de son extension avec 850.000 visiteurs en un an. Nausicaá n’est pas qu’un aquarium, il a un rôle vis-à-vis des scolaires, du monde économique, c’est un outil durable et touristique pour le territoire. C’est aussi un établissement qui ne peut ignorer les interpellations sur la question de la captivité des animaux. Mon rôle est d’en tenir compte pour mieux expliquer ce que l’on fait.

Est-ce à dire que la crise des requins marteaux a été mal gérée ? Pour rappel, trente requins-marteaux sont morts, alors qu’ils devaient être l’attraction phare du Grand Nausicaá.

On ne peut pas faire fi des débats de société, et je suis ouvert à toutes les discussions. Nous sommes épris de préservation de l’environnement, nous y participons pleinement comme avec les coraux des Maldives. Mais oui, je pense que nous porterons longuement cette interrogation sur les requins-marteaux. A nous de faire en sorte que ça ne se reproduise pas.

Vous évoquez aussi le tourisme… Nausicaá doit-il être plus en phase avec le Boulonnais ?

J’ai encore une réunion avec l’office de tourisme sur le sujet ces jours-ci. Evidemment, notre fréquentation de 850.000 personnes doit davantage rejaillir sur les autres lieux de visites. Mais les visiteurs qui viennent pour randonner sur la Côte d’Opale sont aussi de plus en plus nombreux sans forcément venir à Nausicaá. A notre établissement de les attirer.

Le 18 mai, Nausicaá aura trente ans. On imagine que le programme initial envisagé va être bouleversé…

Les expositions et thématiques ne sont pas remises en cause, mais le côté festif de l’anniversaire sera concentré autour du 18 mai. En respectant toutes les jauges nécessaires.

En parlant de jauge, êtes-vous de ceux qui pensent qu’il y a moins de danger à fréquenter un lieu culturel qu’un supermarché ?

Objectivement, nous ne sommes pas moins capables de faire respecter les gestes barrières qu’un supermarché.