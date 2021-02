Annecy Haute Savoie le 23/07/2020 : Les plages du Lac d Annecy prise d assaut par les touristes malgre la crise sanitaire du Coronavirus — ALLILI MOURAD/SIPA

Une photo virale, prise ce week-end au Pâquier, sur les rives du lac d’Annecy (Haute-Savoie), suscite beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, notamment en raison de l’absence de port de masque de visiteurs ou habitants.

La mairie de la ville indique que le port du masque n’est pas obligatoire sur les rives du lac.

Les médias régionaux confirment qu’il y a eu une forte affluence ce week-end à Annecy.

Sur les réseaux sociaux, une photo apparemment prise ce week-end au Pâquier, sur les rives du lac d’ Annecy ( Haute-Savoie), suscite beaucoup de commentaires. On y voit une foule profiter du beau temps et de la vue. Certaines personnes portent des masques, d’autres pas.

« Ambiance d’avant sur les rives du lac d’Annecy le 20 février 2021 ! Trop de monde ou pas ??», interroge un internaute sur une page Facebook, où le post a été vu plus d’un million de fois. « C’est vraiment n’importe quoi », commente une utilisatrice. « En même temps on ne peut plus rien faire donc forcément on est tous au même endroit en même temps », tempère une autre femme.

Capture d'écran du post évoquant les rives du lac d'Annecy. - Capture d'écran/Facebook

Sur Twitter, un internaute s’agace d’un non-respect des règles : « Pas de distanciation (pas de police pour les faire respecter), les masques sont sous les mentons la plupart du temps. »

FAKE OFF

Contacté par 20 Minutes, l’auteur de la photo confirme avoir pris ce cliché samedi en début d’après-midi avec son smartphone. « Quand je suis arrivé au Pâquier, j’ai été impressionné par le monde », dit-il. Passionné de photographie, il explique avoir pris le cliché d’un point de vue surélevé, le Pont des amours, pour rendre l’effet de foule plus « impressionnant », un procédé de perspective déjà utilisé par un photographe pour un cliché viral de la rue Sainte-Catherine, à Bordeaux. Publié d’abord sur la page du groupe privé « T’es un Annécien si… », la photo a ensuite fait le tour des réseaux sociaux.

De son côté, la mairie d’Annecy précise que le port du masque n’est pas obligatoire sur les rives du lac d’Annecy, au Pâquier et aux Jardins de l’Europe notamment. Seuls le centre-ville et le centre-ville historique sont concernés par cette obligation.

En Haute-Savoie, le préfet a, en outre, rendu obligatoire le port du masque sur les marchés de plein air, aux abords et dans les parcs de stationnements des centres commerciaux et hypermarchés, aux abords des établissements scolaires, des gares et au sein des manifestations.

Un site pris d’assaut avec le beau temps

Pour lutter contre la pandémie, « il faut que les gens soient raisonnables, qu’ils respectent les gestes barrières et les distances, recommande la mairie d’Annecy. Ils peuvent porter un masque même si ce n’est pas obligatoire ».

Par ailleurs, dans les médias régionaux, Le Dauphiné Libéré relate « un week-end aux faux airs de printemps ». Une photo prise dimanche au Pâquier montre que le lieu a été « pris d’assaut ». France Bleu Pays de Savoie évoque aussi une forte affluence ce week-end dans la ville.