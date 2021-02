Emmanuel Macron, le 17 février 2021 à Paris. — Jacques Witt/SIPA

Emmanuel Macron se rend en Bourgogne ce mardi. Le président de la République doit rencontrer des acteurs de la filière agricole, alors que le salon de l'Agriculture a été annulé cette année pour cause de pandémie.

Un mois après avoir été reçu dans une exploitation de l’Eure, le chef de l’Etat est attendu dans la matinée à Etaules (Côte d’Or), à une quinzaine de kilomètres au nord de Dijon, pour visiter une ferme familiale en polyculture-élevages (oléagineux, légumes, porcs, ovins, chevaux…), qui travaille notamment en circuits courts.

Table ronde

Cette visite de terrain se tient à la période où aurait dû se tenir le salon de l’agriculture, qui représente chaque année un marathon pour Emmanuel Macron, qui y était resté une douzaine d’heures le 22 février 2020. Objectif de ce déplacement : communiquer sur « l’intérêt et de l’attachement du président à l’agriculture et à la situation des agriculteurs », a précisé l’Elysée.

Avec le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie, il évoquera les grands sujets d’actualité au cours d’une table ronde avec des agriculteurs, des transformateurs et des distributeurs « engagés pour une meilleure répartition de la valeur entre les différents maillons de la chaîne agro-alimentaire », selon la présidence. Le débat sera animé par Serge Papin, l’ancien patron de Système U missionné par le ministère de l’Agriculture pour travailler sur « la répartition de la valeur » dans ce secteur.

Les syndicats agricoles à l'Elysée

Cette discussion se tiendra à quelques jours de la fin, le 1er mars, des négociations commerciales annuelles qui déterminent les prix des produits vendus en supermarché (hors marques de distributeur) et la rémunération de tous les maillons de la chaîne alimentaire.

Emmanuel Macron devrait s’exprimer sur le sujet alors que le gouvernement a prévenu qu’il continuerait à intensifier les contrôles pour tenter de sortir par le haut du bras de fer entre la grande distribution et ses fournisseurs. La table ronde portera également sur « ce qui marche » et « ce qu’il faudrait faire pour aller plus loin » dans la loi Alimentation (ou Egalim), promulguée en 2018 à la suite des Etats généraux de l’alimentation, selon l’Elysée.

Le chef de l’Etat doit par ailleurs recevoir d’ici la fin de la semaine les six principaux syndicats agricoles, dont la FNSEA, pour le point annuel des grands dossiers, dont la réforme de la PAC et la transition écologique.