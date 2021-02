Des éoliennes et des fils électriques. — Abilene Reporter-News -USA TODAY

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que le gouvernement promet que le projet de loi Climat et résilience, dont l’examen au Parlement commencera le 8 mars, introduira « des ruptures majeures dans la société française », les critiques ne tarissent pas sur le texte. Et cette fois le « peut mieux faire » ne vient pas de n’importe qui : du Haut conseil pour le climat (HCC). L’organisme indépendant, crée en mai 2019 à la demande d’Emmanuel Macron, publie ce mardi un avis sur l’ambition affichée par cette dernière grande loi pour l’environnement du quinquennat. Et selon lui, des vols intérieurs à la rénovation énergétique des bâtiments, de nombreuses mesures du projet de loi Climat pèchent par leur « portée réduite ». Le HCC espère donc que le Parlement pourra « rectifier le tir ».

La barre est tristement symbolique, obligeant même le président américain à s’adresser à la Nation depuis la Maison-Blanche. Le bilan de l’épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis, qui a dépassé 500.000 morts lundi, est « déchirant », a déclaré d’une voix émue Joe Biden lors de son allocution. Il a en outre observé une minute de silence en présence de son épouse Jill Biden, de la vice-présidente Kamala Harris et de son époux Doug Emhoff. Pour le locataire de la Maison-Blanche se recueillir est important car il faut surtout « résister à la tentation de voir chaque vie comme une statistique »

Ce sont sept minutes d’émerveillement pour l’humanité. Lundi, la Nasa a dévoilé une vidéo historique de l’atterrissage de son rover Perseverance sur Mars. C’est la première fois que la descente vers la planète rouge est filmée. Au final, tout a fonctionné sauf le micro, avec un problème de transmission qui n’enlève rien à l’exploit. Surtout Perseverance a, pour la première fois, enregistré le son des vents martiens. Fermez les yeux, montez le son et écoutez : vous êtes sur Mars.