Une reconfinement partiel a été décidé ce lundi sur le littoral des Alpes-Maritimes. Quid du nord de la France ? Eh bien, le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, a demandé lundi un entretien avec le Premier ministre Jean Castex pour « examiner en urgence » la situation dans sa ville, où l’épidémie de Covid-19 flambe avec un taux d’incidence à 901 cas pour 100.000 habitants dans l’agglomération.

« La situation de l’épidémie (…) a continué aujourd’hui à se dégrader, avec un taux d’incidence de 901 cas pour 100.000 habitants communiqué ce soir par l’Agence régionale de Santé – mesuré au sein de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) – et un taux toujours plus important de cas de variants anglais », s’alarme le maire DVG et président de la CUD dans un communiqué lundi soir.

Dunkerque mérite aujourd’hui toute l’attention de l’Etat

« Il y a dix jours, avec l’ensemble des maires de la CUD, devant l’accélération de l’épidémie, nous avions proposé à l’Etat une série de mesures de prévention qui nous paraissaient adaptées à la situation de notre territoire (…) Il y a dix jours, notre appel n’a pas été entendu… », regrette-t-il.

« Ce soir, je demande à m’entretenir en urgence avec le Premier ministre pour examiner la situation sanitaire de notre territoire. Dunkerque mérite aujourd’hui toute l’attention de l’Etat, au même titre que l’agglomération de Nice et les Alpes-Maritimes », conclut l’édile, quelques heures après l’annonce par les autorités de ce département d’un reconfinement local inédit le week-end sur le littoral. Dans la métropole de Nice, le taux d’incidence s’élève à 700 cas positifs pour 100.000 habitants.

Le 12 février, les maires de la CUD avaient notamment demandé aux autorités de fermer les collèges et lycées une semaine avant les vacances scolaires, des mesures qui n’avaient pas été retenues par les autorités. Le taux d’incidence y atteignait alors 485 cas pour 100.000 habitants et a presque doublé depuis.

« Un suivi permanent » de la situation, assure la préfecture

« Contrairement à il y a dix jours, Patrice Vergriete ne fait pas la demande d’une série de mesures précises, il veut savoir ce que l’Etat envisage de faire », a indiqué une source au sein de la mairie, précisant que le maire n’avait « jamais » à ce stade demandé un reconfinement local. Aucun contact n’a été établi entre la mairie et Jean Castex, ou le ministre de la Santé Olivier Véran, depuis le « milieu de semaine dernière », a-t-on ajouté de même source.

« La situation du territoire fait l’objet d’un suivi permanent et les mesures pourront être réévaluées en fonction de l’évolution de l’épidémie », avait pour sa part indiqué la préfecture du Nord, avant l’appel du maire.

