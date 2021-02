Coronavirus : Plus de 3.400 patients en réanimation (Illustration) — Frederic DIDES/SIPA

Le nombre de patients atteints du coronavirus hospitalisés en réanimation a dépassé lundi les 3.400 personnes, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis début décembre, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

Actuellement, 3.407 malades du Covid-19 sont en réanimation, et ces services qui prennent en charge les formes les plus graves ont enregistré 274 nouvelles admissions en vingt-quatre heures. Il faut remonter au 3 décembre pour retrouver un nombre équivalent de patients dans ces services. La France était alors en phase descendante de la deuxième vague de l’épidémie, qui avait connu un pic à 4.903 malades en réanimation le 16 novembre. Ce nombre était retombé à 2.573 le 7 janvier et remonte régulièrement depuis.

Près de 85.000 décès depuis le début de l’épidémie

Au total, 25.831 patients avec un diagnostic de Covid-19 sont hospitalisés, soit 367 de plus que la veille, avec 1.529 nouvelles hospitalisations en vingt-quatre heures.

Depuis le début de l’épidémie, le Covid-19 a fait 84.639 décès, dont 60.159 en milieu hospitalier (soit 334 morts en 24 heures) et 24.480 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, selon les données gouvernementales.

Seulement 4.646 nouvelles contaminations ont en revanche été enregistrées depuis la veille, contre plus de 22.000 cas dimanche, les chiffres de début de semaine marquant toujours un creux car moins de tests sont réalisés le week-end.

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au virus Sars-CoV-2 parmi les personnes testées, progresse lui à 6,4 %, après 6,3 % la veille.

Côté vaccination, 1.161.983 personnes sont désormais vaccinées contre le Covid-19 (après deux injections), selon des chiffres arrêtés samedi, et 2.564.530 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.