La période des stages de fin d’année approche, « 20 Minutes » donne la parole aux étudiants pour qui la recherche s’annonce encore plus compliquée que d’habitude

« Désolés, on ne prend pas de stagiaire cette année », « impossible de vous accueillir dans nos locaux », « aucune mission à vous confier »… Depuis un an, la pandémie complique fortement la vie des étudiants à l’université et dans leur vie quotidienne. Une galère qui se retrouve aussi dans la recherche de stage, qui est carrément devenue mission impossible pour certains.

Il y a quelques jours, la région Pays-de-la-Loire a même lancé un appel aux entreprises pour qu’elles ouvrent plus volontiers leurs portes aux jeunes, malgré la pandémie. Le gouvernement, lui, vient d’annoncer la mise en ligne d’ici à la semaine prochaine de plus de 30.000 stages sur sa plateforme 1jeune1solution.

A quelles difficultés êtes-vous confronté pendant votre recherche de stage ? Comment vous y prenez-vous ? Quelles réponses vous donnent les employeurs ? Que va-t-il se passer si vous ne trouvez pas ? Nous cherchons aussi des jeunes qui ont réussi à décrocher ce fameux stage. La recherche a-t-elle été compliquée ? Comment se déroule votre stage (télétravail, etc.) ?

J.U.