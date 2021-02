12h03 : « Toutes les agglomérations du département enregistrent un taux d’incidence élevé »

« Les services hospitaliers sont proches de la saturation : les lits de réanimation du CHU de Nice sont occupés à plus de 90 %, dont plus de la moitié par des maladies du Covid-19 », complète le préfet.

« La bande côtière du département est particulièrement concernée car elle concentre un brassage important de la population chaque jour. » Le variant anglais « plus contagieux et probablement plus dangereux » est mis en cause.