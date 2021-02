Covid-19 : des jetons pour respirer sans le masque à l'école ? — 20 Minutes

Des enfants forcés de donner un jeton pour avoir le droit de respirer sans le masque à l’école ? Une vidéo semant le doute a circulé sur les réseaux sociaux. Par ces temps de Covid-19 et de polémiques, elle a ému. Déjà que la question du port du masque pour les enfants a suscité chez certains des réactions épidermiques, là, tout est réuni pour choquer.

Pauvres enfants obligés de quémander pour respirer. Comment ne pas être indigné ? Oui mais.. attention, les images étaient trompeuses et notre émotion nous a joué des tours. C’est ce que va nous expliquer cette semaine Clémence dans OMF Oh My Fake. Rassurez-vous, les enfants respirent bien dans les écoles, et ce, même avec le masque !

Soyez forts contre les fake news

