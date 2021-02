DISPARITION Résidant à Montfort-sur-Meu près de Rennes, Magali Blandin n’a plus donné signe de vie depuis le 10 février

Les recherches se sont poursuivies jeudi pour tenter de retrouver Magali Blandin qui n'a plus donné signe de vie depuis neuf jours. — DAMIEN MEYER / AFP

Elle n’a plus donné signe de vie depuis le 10 février et sa disparition est jugée « très inquiétante » par les autorités. Cela fait plus d’une semaine que l’on est sans nouvelles de Magali Blandin, une mère de famille de quatre enfants résidant à Montfort-sur-Meu près de Rennes. Depuis le signalement de sa disparition par une collègue de travail, d’importants moyens sont mobilisés pour tenter de retrouver cette femme de 42 ans.

Jeudi, 150 gendarmes ainsi qu’une équipe de plongeurs et un hélicoptère ont ratissé, en vain, les environs. Le dispositif sera encore reconduit ce vendredi midi avec une nouvelle battue organisée dans un périmètre de 10 kilomètres autour de son domicile.

Aucune hypothèse privilégiée pour l’heure

Les recherches devraient notamment se concentrer dans le nord de la commune où se situe une voie ferrée. Le Garun, petit cours d’eau qui se jette dans le Meu, fait également l’objet d’importantes recherches par des plongeurs. Les enquêteurs continuent en parallèle d’interroger les proches et le voisinage de cette mère de famille.

Dans cette enquête, menée par la brigade de gendarmerie de Montfort-sur-Meu avec l’appui de la section de recherches de Rennes, aucune hypothèse n’est pour l’heure privilégiée. « Nous sommes très prudents sur la communication car nous travaillons sur un ensemble d’hypothèses. Nous sommes très inquiets mais nous ne perdons pas espoir. C’est pour cela que nous engageons autant de moyens », confiait mercredi à 20 Minutes Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes.