L.Br., avec V.V. et T.C.

INVESTIGATIONS L’ancien présentateur du « 20 Heures » de TF1 est accusé de deux rapports sexuels contraints, en 2004 et 2009

Patrick Poivre d'Arvor, le 5 novembre 2018 à Paris. — Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Une enquête judiciaire pour « viols » a été ouverte cette semaine par le parquet de Nanterre, apprend 20 Minutes de source judiciaire, confirmant une information du Parisien. Il s’agit d’une enquête préliminaire confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire de Paris.

L’écrivaine et youtubeuse espace Florence Porcel affirme avoir été abusée par Patrick Poivre-d'Arvor à plusieurs reprises dans un contexte d’emprise. Elle affirme avoir rencontré Patrick Poivre d’Arvor en 2004, alors qu’elle avait 21 ans. Le présentateur vedette et écrivain, à qui elle voue une grande admiration, lui aurait alors imposé un rapport sexuel. Elle exécute ses demandes mais « n’était pas consentante », raconte Le Parisien. Il lui demande ensuite de ne pas en parler.

Un refus clairement exprimé

Quelques années plus tard, en 2009, elle affirme avoir subi un nouveau viol et se souvient cette fois-ci d’avoir exprimé clairement son refus de consentement. Il l’aurait alors forcée à lui faire une fellation, des faits rapportés à des amies dans des messages dont elle a gardé des captures d’écran. Contacté par Le Parisien, Patrick Poivre-d’Arvor évoque des « accusations qui ne peuvent être que fantaisistes » et annonce avoir saisi son avocat.