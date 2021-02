Les huîtres patientent dans des bassins avant leur expédition. — E.Provenzano / 20 Minutes

Depuis mardi, plusieurs cas de toxi-infections alimentaires ont été relevés. Les enquêtes de traçabilité ont démontré que les coquillages issus du bassin d’Arcachon étaient en cause. En conséquence, la préfecture de la Gironde​ a décidé, ce jeudi, d’interdire les activités de pêche et de commercialisation destinée à la consommation humaine, de tous les coquillages y compris les huîtres en provenance du bassin d’Arcachon et du banc d’Arguin.

Les lots commercialisés contenant des coquillages récoltés ou pêchés sur ces zones depuis le 8 février seront retirés de la vente. La pêche de coquillages est de fait également interdite pour tout le monde.

🌰❌Suite à plusieurs toxi-infections alimentaires, la préfète a pris 1 arrêté d’interdiction temporaire de la pêche, de la commercialisation et de la consommation de tous les coquillages y compris les huîtres du bassin d’#Arcachon

Le communiqué de presse👉https://t.co/9J2p5mnB9Z pic.twitter.com/hYWSo9yARF — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) February 18, 2021

Les laboratoires nationaux agréés ont été saisis pour déterminer l’origine des toxi-infections. Des premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Ces mesures seront levées dès lors que les analyses établiront la bonne qualité sanitaire des coquillages.