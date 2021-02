Georges Tron, le maire de Draveil, dans l’Essonne. — Christophe Ena/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

S’il était sorti satisfait de son premier procès en novembre 2018 car acquitté par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis, la cour d’appel a par contre douché les espoirs de Georges Tron de revivre une deuxième fois le même verdict. La cour d’assises de Paris a condamné mercredi en appel l’ex-secrétaire d’Etat à cinq ans de prison, dont trois ferme, pour viol et agression sexuelle en réunion sur une collaboratrice de sa mairie de Draveil en 2009-2010. Sa coaccusée Brigitte Gruel, alors son adjointe à la Culture, a, elle, écopé de deux ans avec sursis. La cour a en revanche acquitté les deux accusés de faits similaires que leur reprochait une deuxième plaignante.

Emmanuel Macron va présenter ce jeudi à midi la stratégie française en matière de cybersécurité. Et il y a urgence après les récentes attaques aux rançongiciels des hôpitaux de Dax et Villefranche-sur-Saône. Le chef de l’Etat doit notamment annoncer une enveloppe d’un milliard d’euros, dont 720 millions de fonds publics, pour renforcer la filière et tripler son chiffre d’affaires à 25 milliards d’euros en 2025. L’exécutif veut créer un « écosystème de la cybersécurité » en renforçant les liens entre recherche publique et privée, afin de réduire la part des acteurs étrangers.

Un choc « sans précédent » pour Air France-KLM​. La compagnie aérienne a perdu 7,1 milliards d’euros l’année dernière en raison de l’épidémie de coronavirus, tandis qu' Airbus, lui, a limité la casse avec une perte nette de 1,1 milliard d’euros. ​Le chiffre d’affaires s’est effondré de 59 % par rapport à 2019, à 11,1 milliards d’euros, a précisé Air France-KLM, jeudi, dans un communiqué.