Un médecin parle avec un patient atteint du coronavirus dans le service de réanimation de l'hôpital Purpan, à Toulouse. — FRED SCHEIBER/SIPA

Les nouvelles hospitalisations et entrées en réanimation de malades du Covid-19 étaient en légère baisse sur 24 heures par rapport à la veille, sans que la circulation du virus ne ralentisse, selon les chiffres publiés mercredi par les autorités sanitaires. Les hôpitaux accueillaient 25.929 malades du Covid-19, dont 1.559 arrivés ces dernières 24 heures. Mardi, ils étaient 26.195, dont 1.857 nouvelles hospitalisations.

Les services de réanimation, qui reçoivent les cas les plus graves, comptaient mercredi 3.340 patients Covid, dont 311 arrivés depuis la veille. Mardi, ils étaient 3.338 en réanimation (dont 323 entrées).

311 personnes sont décédée ces dernières 24 heures

Sur les sept derniers jours, les hôpitaux ont enregistré 9.432 nouvelles hospitalisations au total, et les services de réanimation 1.733 (contre 9.383 hospitalisations et 1.702 entrées en réa sur les sept jours achevés mardi). Le nombre de nouvelles contaminations s’est élevé à 25.018, contre 19.590 la veille. Le taux de positivité (pourcentage de personnes testées positives sur l’ensemble des personnes testées) est resté stable à 5,9 % comme mardi et lundi, contre 6 % dimanche.

A la date du 17 février, 3.329.461 injections de vaccins ont été réalisées, dont 923.289 portaient sur une 2e dose, depuis le début de la campagne de vaccination, à la toute fin décembre. Enfin, l’épidémie de coronvairus a causé la mort de 311 personnes sur les dernières 24 heures, portant le bilan total des décès depuis le début de l’épidémie à 83.122.