Une autoroute couverte de neige près de Houston, au Texas, le 16 février 2021. — Brett Coomer/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Etats-Unis : La vague de froid et les pannes d’électricité ont fait au moins 20 morts

Le Texas, New York et Chicago sous la neige, des températures polaires et des millions d’Américains sans électricité : la vague de froid qui a déjà fait au moins 20 morts selon les médias américains, se poursuivait mardi aux Etats-Unis, où trois personnes sont en outre décédées dans une tornade. Pour éviter la surchauffe de tout le système à cause d’un pic de la demande, les compagnies d’électricité enchaînent les coupures partielles depuis ce week-end dans ce grand Etat du Sud des Etats-Unis. Plus de 3,5 millions de foyers et de commerces étaient privés de courant mardi soir, selon le site Poweroutage.

Quatre ans après avoir vécu l’enfer au Camp Nou lors de la remontada, le PSG tient enfin sa revanche. Privés de Neymar et de Di Maria, les hommes de Mauricio Pochettino​ ont marché sur les Catalans grâce notamment à un triplé d’un Kylian Mbappé version All Star. En l’absence de Neymar et Di Maria, le numéro 7 parisien a sorti LE match qu’il fallait, celui qu’on attend d’un mec censé te faire passer un cap en Europe. Non content de planter son triplé des familles, l’international français a fait danser les Barcelonais tout au long de la rencontre. Si les Blaugranas vont mieux en Liga depuis quelques semaines, quand Messi n’y est pas, comme ce fut le cas mardi, il n’y a strictement plus personne pour sauver les apparences.

Le chanteur Tonton David est mort à l’âge de 53 ans

Tonton David, figure du reggae en France, célèbre pour son tube Chacun sa route dans les années 1990, est décédé à l’âge de 53 ans, ont indiqué mardi un de ses enfants et son ancien manager. Le chanteur s’était également fait connaître pour Peuples du monde (et sa fameuse intro « Issus d’un peuple qui a beaucoup souffert/Nous sommes issus d’un peuple qui ne veut plus souffrir ») avec un clip réalisé par Mathieu Kassovitz. Mais le hit de David Grammont, né à Paris et qui a grandi à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), restera Chacun sa route, titre qui s’était hissé à la troisième place des meilleures ventes en France. Le morceau avait été en outre choisi pour la bande originale du film Un indien dans la ville, film aux huit millions de spectateurs.