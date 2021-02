Les vacanciers sur la plage d'Arcachon. — Clément Carpentier / 20 Minutes

Si ce n’est pas la foule des grands jours, les vacanciers sont tout de même au rendez-vous sur le Bassin d’Arcachon avec de nombreuses réservations de dernière minute.

Pour faire face au couvre-feu, ils s’adaptent avec des séjours parfois un peu plus courts et pas très loin de la maison.

Les professionnels du tourisme et les commerçants attendent du monde dans les prochains jours avec un soleil lui aussi enfin au rendez-vous.

Il se fait attendre ce mardi midi. Pourtant, il est bien de retour depuis quelques jours sur la jetée Thiers comme un peu partout en France. Il s’agit bien sûr du soleil. Et ses rayons redonnent vie au bassin d’Arcachon. « Comme souvent ici dès qu’il se pointe, tout le monde se pointe avec », rigole un membre de l’accueil de la Dune du Pilat.​ Du coup, le week-end dernier, on se serait presque cru en plein mois d’août sur la route du Cap-Ferret avec une très longue enfilade de voitures sur la seule route menant à la presqu’île girondine.

L’effet soleil est toujours garanti mais qu’en est-il de l’effet vacances ? Les Français partent-ils finalement en plein couvre-feu ? Et comment font-ils pour en profiter un peu malgré les conditions sanitaires ? « Depuis la fin de semaine dernière on a du monde, explique Lucie Lhermite de l’office de Tourisme d’Arcachon, il y a le retour du beau temps, il y a eu aussi la Saint-Valentin et on voit pas mal de réservations de dernière minute ». Une tendance que confirment certains chiffres. La SNCF a vendu plus de 800.000 billets rien que la semaine dernière, c’est presque autant que dans une année normale. Le site PAP a connu de son côté une augmentation de 130 % de ses réservations ces derniers jours.

« Deux, trois, quatre jours pour souffler, plutôt qu’une semaine complète »

Certains comptent donc bien profiter de ces vacances d’hiver. Qui sont-ils ? Dans les petites rues arcachonnaises, ce sont surtout des parents avec des enfants en bas âge ou de jeunes retraités. « On est parti un peu à l’arrache, avoue Gaëtan qui surveille de loin sa fille Joséphine sur la plage, mais on avait vraiment besoin d’un grand bol d’air avec ma femme. On vient de Limoges, ce n’est pas très loin et ça permet de se changer les idées quelques jours sans se prendre la tête avec de grands préparatifs. » « C’est vrai que là on est vraiment sur une clientèle familiale et de proximité mais avec une particularité, ils viennent souvent pour deux, trois ou quatre jours pour souffler, plutôt qu’une ou deux semaines complètes », précise Lucie Lhermite.

Mais d’autres restent un peu plus longtemps notamment ceux qui ont une résidence secondaire (60 % des habitations à Arcachon par exemple). Et même s’il est compliqué de savoir précisément le taux d’occupation de celles-ci, un élu d’une petite commune du bassin a bien « remarqué que les volets étaient pas mal ouverts depuis cinq-six jours avec le début des vacances des Parisiens alors que d’habitude à cette période, il n’y a pas grand monde, c’est plutôt très calme. Bon, ce n’est pas non plus la foule mais il y a du monde. »

Jeux de société, écrans et room-service à partir de 18 heures

Des vacanciers venus malgré le couvre-feu et les nombreuses fermetures. C’est le cas d’Aurélie : « C’est sûr que c’est un peu différent cette année mais peut-être plus reposant car c’est plus calme. On avait prévu le coup avec le couvre-feu à 18 heures, on a pris des jeux de société pour les enfants, aujourd’hui on peut aussi les occuper avec les écrans même si on fait attention. Pour eux, ça ne change pas grand-chose au final, c’est plus pour nous car on ne peut pas s’offrir un bon resto ou sortir boire un petit verre le soir. Mais bon, on commence à être habitué (rires) ».

La queue devant l'accueil pour les excursions maritimes à Arcachon. - Clément Carpentier / 20 Minutes

La responsable de l’office de tourisme rappelle, elle, que des hôtels « ont mis en place des systèmes de rooming, c’est-à-dire que même si leur restaurant est fermé, ils servent en chambre, c’est un petit plus. » « En fait, c’est comme depuis un an, si on veut faire quelque chose, il faut qu’on s’adapte à tout et tout le temps, reconnaît Nicolas, arrivé d’Agen, je pense qu’à la sortie de cette crise, on sera des personnes ultra-adaptables (sourire). Là, clairement, on est sur des vacances à la carte, sur-mesure ».

Pour ce premier jour sur la côte, il a prévu une petite balade à vélo avec sa compagne. « C’est le gros avantage du coin, il y a plein d’activités de plein air possibles donc les gens viennent, peu importe s’il y a un couvre-feu ! De toute manière, ils ne vont pas aller sur la Dune du Pilat à 22 heures », s’amuse Béatrice dans sa boutique alors qu’elle est « heureuse » de voir un peu plus de monde. D’ailleurs, la queue ne diminue pas ce mardi devant le point d’accueil pour les excursions en bateau sur le bassin. Et celle-ci pourrait bien s’allonger dans les prochains jours puisque à part jeudi où quelques gouttes sont annoncées, ce sera grand soleil jusqu’à la fin de la semaine.