C’est surtout le variant du coronavirus sud-africain, très contagieux, qui inquiète. Alors que Berlin a fermé en partie ses frontières avec la République Tchèque et l’Autriche pour contenir la diffusion des variants du coronavirus, Paris s’inquiète et l’a fait savoir, via son secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune. Ce lundi sur Franceinfo, le secrétaire d’Etat a indiqué qu’il « ne souhaite pas que l’Allemagne ferme complètement la frontière » avec la France.

Le gouvernement allemand a en effet laissé entendre son intention de le faire dans les prochains jours, en raison de la situation sanitaire dans le département français de la Moselle où est constatée une progression du variant sud-africain. Aussi le secrétaire d’Etat, qui s’entretenait encore avec ses homologues allemands le 11 février dernier lors de la toute première réunion du Comité franco-allemand sur la coopération transfrontalière, espère « une concertation » pour éviter ce scénario.

Une décision coordonnée

« Si l’Allemagne devait restreindre encore la circulation » vers la France, « je souhaiterais que l’on définisse ensemble des exceptions les plus larges possible. Nous avons deux préoccupations majeures : le transport routier (…) et les travailleurs frontaliers. Pour ces personnes-là, c’est une question de capacité à travailler et à gagner leur vie », a-t-il insisté.

« On fera tout en discussion, pour qu’il n’y ait aucune décision qui ne soit pas coordonnée, pour qu’il n’y ait pas de mauvaise surprise », a-t-il ajouté avant d’indiquer qu’il devait s’entretenir ce lundi avec les trois ministres-présidents des régions allemandes frontalières avec la France.