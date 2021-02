VOUS TEMOIGNEZ Avec la diffusion plus rapide des variants du coronavirus, davantage de classes pourraient fermer à la rentrée et l’enseignement à distance redevenir plus fréquent

Un enfant qui suit l'école à la maison le 16 mars 2020. — RAPHAEL BLOCH/SIPA

Alors que les élèves de deux zones sur trois sont en vacances, l’incertitude plane sur leur retour à l’école fin février-début mars, en raison de l’émergence rapide des variants du coronavirus dans certaines régions.

Le ministère de l’Education nationale a fait état vendredi d’un total de 1.599 classes et 103 établissements scolaires fermés en raison de cas de Covid-19. Des chiffres en nette hausse par rapport à la semaine dernière après l’instauration de règles plus strictes liées aux variants. Et les perspectives pour les semaines à venir ne sont guère optimistes, ce qui laisse présager des fermetures d’écoles ou de classes en nombre dans les prochaines semaines, et donc un retour de l’école à distance pour beaucoup d’élèves et enseignants. Et l’hypothèse d’un allongement des vacances de février est toujours sur la table, au cas où la situation dégénérerait très rapidement.

Reste à savoir si les enseignants sont mieux préparés à l’enseignement à distance qu’en mars dernier.

