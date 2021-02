Il a aussi neigé cette semaine à Strasbourg. — PATRICK HERTZOG / AFP

Treize départements du Nord-Est resteront en vigilance orange grand froid (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Territoire de Belfort, Doubs, Haute-Saône, Côte-d’Or, Yonne, Aube, Vosges, Moselle, Meuse, Meurthe-et-Moselle et Haute-Marne) et un autre est placé en alerte orange crues ( Charente-Maritime) ce dimanche, alors qu’une perturbation concernera encore la Bretagne, selon les prévisions de Météo-France. Cette perturbation restera faible et pourra donner par endroits des pluies verglaçantes en début de matinée. En journée, le temps restera couvert avec de faibles pluies sur le Nord-Ouest.

Sur les côtes de Manche, le vent de sud-est sera sensible avec des rafales entre 60 et 70 km/h. Du Sud-Ouest au Nord-Est, le ciel sera variable. La journée commencera par quelques brouillards dans le Sud-Ouest. Pour le reste de la journée, les nuages seront assez nombreux mais quelques éclaircies parviendront à se développer. Sur la façade est et la Corse, le soleil s’imposera.

Jusqu’à -12 dans le Nord-Est

Autour du golfe du Lion, des entrées maritimes maintiendront un ciel gris et un temps humide. Ces nuages remonteront jusqu’en basse vallée du Rhône. Sur l’arrière-pays varois, quelques flocons pourront être aperçus. L’Autan se renforcera à la mi-journée avec des rafales entre 60 et 70 km/h, jusqu’à 80/90 km/h sur les hauteurs.

Les minimales resteront froides dans le Nord-Est avec -12 à -7 degrés. Ailleurs sur la moitié nord, on attendra -8 à -2 degrés et -2 à 2 degrés sur la Bretagne. Sur le reste du pays, de faibles gelées seront attendues sur le nord des régions. Plus au sud, les minimales seront comprises entre 1 et 5 degrés. Les maximales seront positives avec 1 à 5 degrés dans le Nord-Est, 4 à 11 degrés des Hauts-de-France à la Bretagne et 7 à 13 degrés dans le Sud, jusqu’à 18 à 19 degrés dans le Béarn et sur le Pays basque.