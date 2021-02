GLA GLA Trois départements sont en vigilance neige-verglas et un dernier pour les risques de crues

Après la neige, il va encore faire très froid à Strasbourg. — PATRICK HERTZOG / AFP

Le temps ce samedi sera hivernal, voire glacial dans le nord du pays, alors que 13 départements sont en vigilance orange grand froid, selon Météo-France. A 06h00 ce samedi, il restait trois départements en vigilance orange neige-verglas, sur la pointe bretonne (Finistère, Morbihan, Côtes-d’Armor), et 13 départements dans le Nord-Est en vigilance orange grand froid (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, Territoire de Belfort, Doubs, Haute-Saône, Côte-d’Or, Yonne, Haute-Marne, Aube).

En début de matinée ce samedi, une perturbation se situe au niveau de la pointe bretonne et gagne vers l’est en cours de journée. Au sein de cette perturbation, des pluies verglaçantes sont possibles, venant aggraver les phénomènes glissants déjà présents avec le regel. De petites couches de glace peuvent à nouveau se former sur les chaussées. Les pluies verglaçantes pourront être un peu plus importantes sur les Côtes-d’Armor. Les départements de l’Ille-et-Vilaine, de la Manche ainsi que de la Loire-Atlantique pourraient être également concernés d’ici la fin d’après-midi, mais dans une moindre mesure (vigilance jaune).

Alerte levée en Rhône-Alpes mais prudence

L’après-midi, les précipitations toucheront encore l’est de la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et la Basse-Normandie. Des poches d’air froid pourront là aussi donner localement du verglas malgré des températures légèrement positives. La plus grande prudence est demandée aux automobilistes qui empruntent les chaussées dans ces régions. Notons qu’il reste un département en vigilance orange pour le risque de crues, la Charente-Maritime.

En Rhône-Alpes, les chutes de neige ont cessé mais on observe de fortes gelées, parfois jusqu’à -9 °C en plaine. Les températures y seront particulièrement froides samedi et la nuit de samedi à dimanche. Les maximales plafonneront entre 0 et 3 °C sur la moitié nord de la région. Le dégel sera très lent en journée. Il est mis fin à la vigilance orange pour Rhône-Alpes où les gelées conduisent toutefois à une circulation routière délicate sur le réseau secondaire, met en garde Météo-France. Les températures vont rester très basses jusqu’à dimanche matin.