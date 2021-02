Coronavirus : 320 nouveaux décès et plus de 20.000 cas en 24 heures (Illustration) — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le nombre de patients hospitalisés en raison du coronavirus a connu un léger reflux, sans que la circulation du virus ne ralentisse, selon les données de Santé publique France publiées vendredi.

L’agence de santé a fait état de 3.298 patients hospitalisés en réanimation, un indicateur passé pour la première fois depuis cinq jours sous la barre des 3.300. Lors des précédentes vagues de contamination, le nombre de patients en réa, les cas les plus graves, avait atteint 7.000 au printemps et 4.900 à l’automne.

81.448 décès depuis le début de l’épidémie

Le rythme des contaminations ne faiblit cependant pas de manière significative. Santé publique France a enregistré 20.701 nouveaux cas en vingt-quatre heures, ce qui porte le total à 3.427.386 depuis le début de l’épidémie.

Au total, 26.424 personnes sont hospitalisées en France, un chiffre en baisse pour le quatrième jour consécutif. En un jour, 320 personnes sont mortes de la maladie, portant le nombre total de décès à 81.448 depuis le début de l’épidémie.

En une semaine, on compte 10.079 nouvelles hospitalisations, dont 1.767 admissions en réanimation. Ces chiffres sont relativement stables depuis le début de l’année, alors que les autorités sanitaires guettent l’éventuel afflux de malades à cause de nouveaux variants du virus arrivés en France, et réputés plus contagieux.

Le taux de positivité (la part des tests positifs au Covid-19 menés sur les dernières vingt-quatre heures) continue de baisser, à 6,1 %, soit 0,1 point de moins que la veille.

La campagne de vaccination a permis à 2.220.762 personnes de recevoir au moins une dose à la date de vendredi, d’après la Direction générale de la santé, dont 61 % ont plus de 75 ans. Près de 618.000 personnes ont reçu deux doses.