Covid-19 : du Coca positif au coronavirus ? — 20 Minutes - OMF

Coco, corona, Covid, Coca ! Vous avez peut-être vu circuler cette vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit un pharmacien faire une expérience avec un test de dépistage du Covid-19 et… du Coca. Stupeur et révélations, la boisson gazeuse se révèle positive au coronavirus. Après la transmission aérosol ​et par les surfaces, faudrait-il craindre une transmission par les sodas ?

Bon, évidemment, la réalité est bien différente de ce qu’en montrent les images. La boisson gazeuse est innocente, la vidéo trompeuse et l’auteur de ce qui n’était qu’une blague entre amis totalement dépassé par l’impact de cette dernière.

Tout ceci, Clémence vous l’explique dans le dernier numéro d’OMF Oh My Fake.

