Les mesures annoncées pourraient être renforcées au fil des heures en fonction de l’évolution de la météo. Ce vendredi, le préfet d’Auvergne Rhône-Alpes a décidé d’interdire la circulation de poids lourds de plus de 7,5 tonnes et de limiter la vitesse des véhicules légers sur plusieurs axes, en raison des chutes de neige abondantes prévues dès cet après-midi et jusqu’en milieu de nuit.

Dans la grande région, dix des douze départements sont classés en vigilance orange par Météo-France. De la neige est attendue en Rhône-Alpes, avec jusqu’à 15 centimètres d’épaisseur en plaine, et du verglas en Auvergne.

« Le risque de prise de verglas sur le sol a conduit le préfet à activer les mesures d’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes et de limitation de vitesse des véhicules légers à 70 km/h sur de nombreux axes de la partie Auvergne, de la limite des départements des zones ouest et Sud-Ouest, jusqu’aux monts du Lyonnais et Givors », indiquent les services.

Les automobilistes invités à limiter leurs déplacements

Ces mesures sont en vigueur sur l’A71 dans les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme dans les deux sens, la RN7 dans le département de l’Allier, au sud de Moulins, et dans les départements de la Loire et du Rhône dans les deux sens. La RN79 dans l’Allier, l’A89, l’A75, l'A72 et la RN88 sont également concernées. Tout comme l'A47 entre Lyon et Saint-Etienne, dans les deux sens de circulation.

« Des chutes de neige avec des quantités pouvant aller jusqu’à 15 cm sont également attendues dans l'après-midi sur la région lyonnaise et au nord de la Vallée du Rhône sur les autoroutes A46 et A7 », prévient Vinci Autoroutes. Sur ces axes, d’autres mesures d’interdictions de circulation pourraient être prises si la situation le nécessite.

Les automobilistes sont invités à la plus grande prudence et à limiter leurs déplacements. Les autorités recommandent vivement de reporter les départs en vacances prévus ce vendredi.