Neige : Quatre départements de l’ouest en alerte rouge (Illustration) — Lionel Urman/SIPA

Il faudra être très prudent. Météo-France a annoncé jeudi soir avoir placé quatre départements de l’ouest, à savoir la Vendée, les Deux-Sèvres, l' Indre et la Vienne, en alerte rouge neige-verglas vendredi de 4 heures à 16 heures.

🔴 Les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Vendée et de l'Indre sont désormais placés en #VigilanceRouge #NeigeVerglas.

🌨️ Un verglas d'une épaisseur de 0,5 à 1cm peut être observé dans ces dpts.

⚠️Soyez extrêmement prudents.

Plus d'infos👇

https://t.co/6TsgTrz5IQ pic.twitter.com/cwedVFTVny — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) February 11, 2021

Météo-France évoque un « nouvel épisode notable de pluies verglaçantes de la Bretagne au nord du Massif Central et particulièrement important sur la Vendée, Deux-Sèvres, Vienne et Indre ». « L’épaisseur de glace sera comprise entre 5 mm et 1 cm sur les départements placés en vigilance rouge », précise Météo-France.

A noyer que 35 départements avaient déjà été placés en vigilance orange.