Olivier Véran, le 4 février 2021. — Martin BUREAU / AFP

En France, la situation épidémique est « fragile, incertaine mais sous contrôle », a déclaré ce jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran lors d’une conférence de presse. Mais le virus, et surtout ses variants, se développe de manière inégale sur les territoires. La Moselle suscite particulièrement l’inquiétude.

Près de 300 cas de variants sud-africain et brésilien ont été diagnostiqués en Moselle, a prévenu ce jeudi Olivier Véran. Ces cas ne peuvent pas tous être reliés à des foyers de contagion groupés, à des voyages à l’étranger ou à des contacts avec des personnes ayant voyagé, a précisé le ministre, ce qui pourrait indiquer un début de diffusion non maîtrisée de ces variants dans la population. L’incidence générale est aussi plus élevée dans ce département que dans le reste de la région Grand-Est. « Nous n’avons pas d’explication » sur la dégradation de la situation, a continué le ministre, affirmant que des études sont en cours.

Des craintes sur la vaccination

A l’échelle du pays, 4 à 5 % de variants sud-africain et brésilien ont été mesurés. « Sur 17.000 tests positifs, la proportion de virus qui évoque des mutations qui correspondent aux variants sud-africain et brésilien a augmenté », a déclaré Olivier Véran. « Leur diffusion est très inégale en France. » Cette diffusion, qui peut être maîtrisée en France selon le ministre, est inquiétante car ces variants pourraient provoquer des réinfections du virus, « grâce à une capacité du virus à échapper aux anticorps développés par un malade contaminé par un virus classique ». De plus, ils seraient moins sensibles face à certains vaccins disponibles.

Le variant britannique, lui, « est responsable d’une infection sur 5 à une infection sur 4 en France ». Il représente 20 à 25 % des infections en France désormais. « Chaque semaine que nous gagnons sur ce variant est une semaine de respiration pour le pays. Nous espérons gagner assez de temps pour éviter un confinement », a ajouté Olivier Véran. « Il nous faut aujourd’hui agir pour freiner la diffusion des variants, éviter qu’ils gagnent trop vite du terrain », avait déclaré plus tôt le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Olivier Véran doit se rendre vendredi dans le département. Objectif : « évaluer la situation, échanger avec l’ensemble des élus du territoire, les acteurs de santé, le préfet, les responsables de l’Agence Régionale de Santé, et mener une concertation afin d’anticiper les réponses qu’il nous faudra trouver collectivement ».