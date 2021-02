Les policiers de la Bapsa viennent en aide à des SDF, boulevard Haussmann — Thibaut Chevillard

Alors que des températures négatives sont enregistrées depuis plusieurs jours à Paris, les maraudes des policiers de la Bapsa s’intensifient.

Cette brigade de la préfecture de police vient en aide aux personnes sans-abri depuis 1954.

Les agents apportent un peu de réconfort aux SDF en leur offrant boissons chaudes et duvets, et tentent de leur trouver des places d’hébergement pour la nuit.

La neige tombée dans la nuit recouvre les trottoirs de la capitale. Ce mercredi après-midi, les températures flirtent avec les valeurs négatives lorsque les policiers de la Bapsa commencent leur maraude. Raphaël et Frédéric ont chargé, dans le coffre d’un Renault Trafic, des thermos de café et de thé, de l’eau, des gâteaux, de la soupe et des couvertures qu’ils vont distribuer aux SDF parisiens. « Il n’y a pas beaucoup de monde dehors. Avec ce temps, ils sont beaucoup à se mettre à l’abri dans les bouches de métro, dans les parkings ou dans les tunnels de Châtelet ou de la Défense », explique Raphaël, jeune policier originaire du sud de la France, qui a rejoint la brigade il y a trois ans. « Ces gens ont besoin d’aide et on peut leur en apporter, on a le sentiment d’être utile. »

Aucun arrondissement de Paris n’est épargné par la misère, pas même les beaux quartiers. Derrière l’opéra Garnier, sur le boulevard Haussmann, les policiers remarquent deux hommes allongés sur une bouche d’aération. « C’est quoi votre petit nom ? », demande Frédéric à l’un d’eux. « Il n’est pas petit, mon nom ! », répond l'homme qui, par ailleurs, ne connaît « plus exactement » sa date de naissance (peut-être 1979). Les policiers offrent une boisson chaude, une couverture, des masques, et s’enquièrent de savoir où ils passeront la nuit. Trois fois par jour, depuis une trentaine d’années, les agents de la Bapsa organisent le transport de sans-abri dans un centre d’hébergement et d'accueil des personnes sans abri (Chapsa) de 125 lits situé dans les Hauts-de-Seine.

« C’est très difficile de laisser des gens dans la rue »

En 2020, environ 32.000 personnes sont montées dans le bus de la Bapsa, porte de la Villette, pour aller passer la nuit dans ce centre qui dépend du centre hospitalier Max Fourestier, à Nanterre. « Mais en ce moment, le Chapsa est fermé pour cause de cluster », souffle le capitaine Michel Noullet, chef adjoint de la brigade depuis cinq ans. Trouver des places d’hébergement vire souvent au casse-tête même si, avec l’activation du plan grand froid, plusieurs lieux d’accueil supplémentaires ont été ouverts, comme des gymnases. Les fonctionnaires trouvent alors des lits en priorité aux femmes, aux gens âgés et aux personnes malades. « Un jeune en bonne santé a de grandes chances de ne pas avoir de place d’hébergement car il n’est pas considéré comme prioritaire, confie Michel Noullet. Pour les policiers, c’est très difficile de laisser des gens dans la rue. »

L’immense majorité de la cinquantaine de policiers de la Bapsa s’est portée volontaire pour rejoindre ce service créé il y a 65 ans, après l’appel de l’Abbé Pierre. C’est en 1955 que le préfet de police lance les premières « équipes de ramassage des vagabonds ». Elles prendront le nom de «brigade d’assistance aux personnes sans-abri» en 1968. A l’époque, les agents étaient surtout chargés « d’amener les clochards prendre une douche, même sans leur accord », note le capitaine Noullet. En 1994, le délit de vagabondage et de mendicité est abrogé. Un tournant pour la Bapsa. « Le côté répressif n’existe plus, les agents se concentrent sur l’aspect social de leurs missions », poursuit-il. « Nous restons néanmoins des policiers et nous pouvons intervenir sur n’importe quel incident de voie publique. »

Un couple de sans-abris s'est installé au pied d'un hôtel dans le 8e arrondissement - Thibaut Chevillard

Retour boulevard Haussmann. Raphaël et Frédéric traversent la rue, à la rencontre d'un homme allongé, lui aussi, sur un conduit prisé pour l’air chaud qu’il procure. Un manteau lui sert de couverture. « Ces deux-là, je les avais déjà vus. Lui, c’est la première fois », note Raphaël. Les deux agents établissent un contact avec lui et prennent le temps de discuter avec cet homme enveloppé dans une parka, qui a besoin d’un pantalon et de chaussures plus chaudes. « Des Adidas », en taille 40, demande-t-il en rigolant. « On essaie de repasser demain ou après-demain », lui assurent les policiers qui notent son identité et l’adresse du coin de trottoir où il se trouve. « Cela va nous servir pour plus tard, explique Frédéric. Le nom, ce n’est pas très important. Certains nous en donnent des faux. En revanche, on doit savoir où on peut les retrouver. »

Cela leur demande du temps. Mais peu à peu, les policiers de la Bapsa parviennent à nouer des liens, parfois amicaux, avec les sans-abri qu’ils rencontrent lors de leurs maraudes, ou qui empruntent le bus de la porte de la Villette. « Quand ça fait longtemps qu’ils sont dans la rue, ils connaissent la Bapsa, observe Raphaël. Ils ont une petite appréhension quand on arrive la première fois. Mais après avoir vu qu’on n’était pas là pour les évincer, une relation peut commencer à se développer… ou pas. Nous ne sommes pas là pour faire du répressif mais pour les écouter et les accompagner. » Les policiers, quand ils ne sont pas en maraude, vont à la rencontre des associations et développent avec elles des relations étroites. Un travail préventif qui permet, parfois, de trouver des solutions.

« Beaucoup de gens dorment dans leur voiture »

Récemment, Raphaël est parvenu à trouver une mission de bénévolat dans une recyclerie du 14e arrondissement à Claude. Ce sans-abris, rencontré au hasard d’une maraude, travaillait à une époque chez Alcatel. Un jour, il a eu un accident de moto en rentrant chez lui. Des mois d’hospitalisation, la perte de son emploi, sa famille qui s’est éloignée. Et Claude s’est retrouvé à la rue. Cette nouvelle activité « le sociabilise », remarque le policier. « Ça l’aide à retrouver un emploi du temps, à se lever, à réintégrer un peu le monde du travail. » Car dans cet univers où règne la misère, il y a quelques petites satisfactions. En 2020, les policiers de la Bapsa sont parvenus à trouver des places d’hébergement pérennes à plusieurs centaines de personnes.

Un peu plus tard, la brigade reçoit un appel du 115 qui leur demande de se rendre rue de Berry, à deux pas des Champs-Elysées. Des riverains ont contacté le Samu social au sujet d’un couple de sans-abri qui s’est installé au pied d’un hôtel fermé. « Quand il fait froid, beaucoup de gens se rendent compte qu’il y a des SDF dans la rue qu’il faut aider », observe Michel Noullet. L’homme et la femme sont allongés sur un matelas, emmitouflés dans une couverture. « Ca a été, cette nuit ? » leur demande Raphaël. Difficile pour les policiers d’établir un contact avec ces personnes qui ne parlent pas français. Après s’être assurés qu’ils vont bien et avoir pris leur identité, les policiers partent sur une nouvelle mission.

« Hausse de la précarité »

Malheureusement, l’activité des agents de la Bapsa n’est pas près de diminuer. Le capitaine Noullet, qui a intégré la brigade il y a 16 ans, observe « une hausse de la précarité » à Paris. « Beaucoup de gens dorment dans leur voiture car ils n’ont pas les moyens de se payer un hébergement. » L’officier constate notamment que le nombre de femmes ne cesse d’augmenter dans les rues de la capitale. « Il y en a 20 à 25 %, explique-t-il. Alors qu’elles n’étaient que 10 % avant. » Les températures en Ile-de-France devraient rester fraîches encore quelques jours. Dans son bureau, Michel Noullet ne peut que se demander « comment ces gens tiennent le coup ».