L'Ille-et-Vilaine est placée en alerte orange à la neige et au verglas. — MATHIEU PATTIER/SIPA

Une partie de la France est placée ce jeudi en vigilance orange neige-verglas par Météo-France, tandis que l’Est du pays est confronté à des températures glaciales, jusqu’à -20 degrés ressentis.

Vingt-deux départements sont en alerte neige-verglas, du Finistère à l’Isère, en passant par la Creuse et le Puy-de-Dôme. Météo France s’attend « à des cumuls de neige jusqu’à 5 cm sur les départements en vigilance orange puis à une évolution sérieuse des précipitations en pluies verglaçantes, dont les gouttes à température négative se congèlent instantanément au contact du sol ».

D’ici vendredi soir, 5 à 10 cm de neige sont même attendus « sur le nord de l’Auvergne et la Loire, ainsi que sur le nord de la Drôme et de l’Ardèche, l’Isère au sud de Voiron. Sur les autres départements de Rhône-Alpes, on attend 10 à 15 cm, voire plus localement », complète Météo-France.

Le vent de nord-est accentue la sensation de froid

Côté températures, l’Est du pays se prépare à des journées particulièrement froides, déclenchant une alerte orange de Météo-France dans 13 départements. Le mercure ce jeudi au lever du jour était compris entre -10 et -14 degrés, localement moins. « On est plutôt entre -6 et -9 degrés sur les secteurs de Dijon, Gray et Verdun, Metz », précise Météo-France. Le vent de secteur nord-est sera un facteur aggravant, augmentant fortement la sensation de froid. Le ressenti dans les zones les plus froides atteindra -15 à -20 degrés.

Pour vendredi, les températures minimales seront comprises entre -7 degrés et -12 degrés, les maximales entre -2 degrés et 1 degré. Le vent sera toujours sensible, un peu plus marqué que la veille. Ce vent accentuera la sensation de froid. Le ressenti sera entre -14 et -19. Pour le week-end, le temps restera glacial, avec des températures minimales parfois en dessous de -10 degrés et localement sans dégel en journée.