Des tests salivaires en Espagne. — OSCAR DEL POZO / AFP

La salive plutôt que le nez. La Haute Autorité de santé (HAS) a donné son autorisation ce jeudi pour la mise en place de tests salivaires contre le Covid-19 dans les écoles ou les universités, même sur des personnes sans symptôme. De quoi faciliter les campagnes de tests sur les jeunes.

« Ces tests salivaires étaient déjà autorisés (et remboursés) sur des personnes avec symptômes en deuxième intention, c’est-à-dire essentiellement quand le test naso-pharyngé est difficile ou mal toléré », a rappelé la Pr Dominique Le Guludec, présidente du Collège de la HAS. « Aujourd’hui, nous les étendons à deux autres indications », « il s’agit juste d’élargir les indications dans lesquelles ils seront remboursés », a-t-elle poursuivi. Ces tests sur prélèvements salivaires (crachats) seront analysés « en laboratoire ou dans le cadre des plateformes de dépistage organisé », a-t-elle précisé. Ce ne sont pas des tests rapides qui donnent des résultats en quarante minutes.

Multiplier les dépistages collectifs

La HAS recommande de les étendre « aux personnes contact également en deuxième intention » mais « surtout au dépistage itératif [répété] dans des populations ciblées telles que les écoles, les universités, les Ehpad, les personnels soignants », a précisé Dominique Le Guludec. « Leur très bonne acceptabilité et leur bon niveau de performance sont particulièrement adaptés à ce type de dépistage, et en particulier à leur répétition » a-t-elle ajouté.

Avec ces tests salivaires, qui affichent des performances satisfaisantes, « nous allons multiplier les opérations collectives de dépistage, notamment en direction des établissements scolaires (…), mais également des universités », avait annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran le 4 février lors d’une conférence de presse aux côtés du Premier ministre, Jean Castex.

A faire chez soi ou au laboratoire

Alors comment ça se passe ? Le recueil de la salive peut se faire directement au laboratoire ou à domicile dans un tube fourni dans un kit de prélèvement, à ne pas mettre ensuite au réfrigérateur. Le délai de la remise de l’auto-prélèvement au laboratoire doit être le plus court possible et ne pas excéder cinq heures. Le prélèvement sera analysé dans la journée dans le laboratoire, a relevé le Dr Cédric Carbonneil de la HAS.

Le prélèvement ne doit pas être fait dans les 30 minutes après avoir mangé, fumé ou s’être lavé les dents, a-t-il précisé avec Dominique Le Guludec. Pour les enfants de moins de six ans, qui ne savent pas forcément cracher, il y a la possibilité de recueillir la salive à l’aide d’une petite pipette, a indiqué le Dr Carbonneil, en privilégiant l’auto-prélèvement plutôt qu’au laboratoire, les blouses blanches ayant tendance à impressionner les enfants.