Le port du masque était obligatoire à Strasbourg depuis samedi matin, comme dans douze autres villes du département. — T. Gagnepain / 20 Minutes

Vous l’avez peut-être croisé dans les rues de Montbéliard, de Belfort, et mardi dernier de Strasbourg. Mégaphone en main, humour en coin, un homme interpelle les passants et leur demande de bien porter leur masque, remet parfois même une coupe aux bons élèves. C’est « la police du masque » imaginée par Marouane Sista, et repéré par France Bleu Montbéliard dont il est originaire. Il est, comme il se présente sur sa page Facebook, une « jeune étoile montante du stand up Français ». Filmées, ses interventions sont publiées sur les réseaux sociaux et comptent des milliers de vues. De quoi prouver une fois encore que l’humour est le meilleur des messagers.

Dans la rue, le jeune homme qui a déjà fait les premières parties d’Ahmed Sylla, d’Ines Reg du Jamel Comedy Club, de Shirley Souagnon, de Jean-Marie Bigard ou bien encore Bunhaymean, est comme à la scène. Marouane Sista veut « dédramatiser les sujets de société difficiles, la liberté, la réinsertion, la nouvelle génération » et ça fonctionne. Dans le « masque tour », les passants s’exécutent et le gratifient souvent d’un sourire. Quand de la crise naît l’inventivité…