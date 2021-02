L'Ecole Nationale d'Administration (ENA), le 14 janvier 2013 à Strasbourg. — PATRICK HERTZOG / AFP

Plutôt que de supprimer l’Ecole nationale d’administration (ENA), comme il l’avait évoqué après la crise des « gilets jaunes », Emmanuel Macron a choisi de conserver ce prestigieux établissement, mais d’y favoriser davantage de diversité.

Un millier de places supplémentaires seront créées dans des « Prépas Talents », qui seront réservées à ces jeunes.

Ces derniers recevront une allocation pour la diversité doublée à 4.000 euros.

Pour finir, la vieille dame de 76 ans ne va pas mourir. Alors qu’au moment de la crise des « gilets jaunes », Emmanuel Macron avait envisagé de supprimer l'ENA, l’Ecole nationale d’administration, la prestigieuse institution perdurera. Mais elle va davantage ouvrir ses portes aux jeunes issus de milieux modestes dans les prochaines années.

C’est ce qu’a annoncé le président, ce jeudi à Nantes, en promettant que 1.000 places supplémentaires seraient créés dans les « prépas Talents », des classes préparant aux concours des grandes écoles de la fonction publique et dédiées aux jeunes d’origines sociales ou de zones géographiques défavorisées. De plus, l’allocation versée à ces jeunes sera doublée et montera à 4.000 euros. Ils passeront un concours spécifique, la voie « Talents », et des places leur seront réservées dans les écoles de la fonction publique (6 sur environ 80 à l’ENA et quelques autres à l’EHESP, l’ENSP, l’ENAP et l’INEP).

« On rapproche les candidats de la ligne d’arrivée »

Depuis des années, l’ENA est désignée comme un symbole de l’élitisme à la française et son recrutement est critiqué. Si 29 % de ses élèves sont boursiers, sa promotion actuelle n’a qu’un seul élève fils d’ouvrier, alors que 70 % ont un parent qui exerce un métier intellectuel. Alors pourquoi le chef de l’Etat n’a-t-il pas décidé de la supprimer pour la remplacer par une école de services publics ? Parce que la démarche n’aurait servi à rien, selon Boris Walbaum, énarque et cofondateur de l’association Article 1, qui lutte en faveur de l’égalité des chances : « Notre pays a besoin de hauts fonctionnaires qu’il faut former. Le problème fondamental, ce n’est pas l’existence de cette école, mais qu’elle ne soit pas assez ouverte socialement ». Un avis partagé par Daniel Keller, président de l’association des anciens élèves de l’ENA : « Supprimer l’ENA pour la remplacer par une autre école de service publique n’aurait eu aucun sens ».

Selon Boris Walbaum, la création de places supplémentaires dans les classes préparatoires intégrées, annoncée par Emmanuel Macron, est une démarche plus utile : « On rapproche les candidats de la ligne d’arrivée, en leur proposant une prépa de deux ans avec un tutorat ». « Et l’on conserve le principe de méritocratie républicaine. Par ailleurs, ces prépas étant situées partout en France, les jeunes ne seront pas obligés de déménager pour y accéder », ajoute Daniel Keller.

« Je ne savais même pas que l’ENA existait », dévoile Macron

Si Emmanuel Macron n’a pas supprimé l’ENA, c’est aussi par ce que cela n’aurait pas réglé le phénomène d’autocensure de certains jeunes face aux formations de haut niveau. Car même quand les élèves sont brillants scolairement, lorsqu’ils sont issus de milieux défavorisés, ils n’ont pas l’idée d’y postuler, constate Daniel Keller : « Lorsque nous, les énarques, effectuons des visites dans les lycées défavorisés, nous rencontrons souvent des élèves brillants qui estiment que l’ENA n’est pas pour eux, et qui se sentent exclus des chemins d’excellence ». Emmanuel Macron, qui a grandi à Amiens, a lui même été dans ce cas de figure : « Je ne savais même pas que l’ENA existait. Je l’ai découvert par hasard à Paris. Je suis un enfant de la chance sur ce point », a-t-il expliqué ce jeudi.

Un syndrome de l’« imposteur » que combat l’association de Boris Walbaum depuis quinze ans : « Nous présentons aux jeunes des cursus qu’ils ne connaissent pas et nous leur proposons un tutorat sous la houlette d’un cadre, d’un haut fonctionnaire ou d’une profession libérale ». Des initiatives qui ne portent malheureusement pas sur un grand nombre de jeunes. Et dont les effets prennent du temps à se faire ressentir.

Le contenu de la formation et les conditions de sortie de l’école posent question

Pour casser son image jugée élitiste et donner envie aux jeunes de l’intégrer, l’ENA devrait aussi revoir le contenu de son cursus, estime Boris Walbaum : « Il faudrait exposer davantage les étudiants aux territoires en difficultés, en leur demandant de faire un stage pendant six mois dans une association, une entreprise ou une administration implantée dans un quartier sensible, par exemple. Il faut que les diplômés soient plus compétents sur les questions sociales et soient plus connectés avec les réalités de leur pays ». Un virage déjà pris, puisque le directeur de l’école a annoncé qu’à partir de cette année, les étudiants ne feraient plus leur stage dans des grands groupes mais dans des PME. Pour Daniel Keller, l’ENA doit aussi « mieux former ses étudiants à la gestion de crise, afin d’en faire des fonctionnaires caméléons ».

Enfin, les conditions de sortie de l’ENA sont accusées de contribuer à l’enfermement de certans énarques dans une sorte de tour d’ivoire. Car actuellement, après avoir passé des épreuves de sortie, les élèves sont classés et choisissent leur poste dans une administration. Les premiers optent généralement pour les grands corps d’État (surnommés « la botte »), car ils permettent une évolution de carrière plus prestigieuse : le conseil d’État, la Cour des comptes, l’Inspection générale des finances. Les autres lauréats vont travailler dans des ministères, des préfectures, des ambassades… Un système qui est critiquable, selon Boris Walbaum : « C'est absurde de déterminer une carrière en fonction d’un classement de sortie. Il faudrait le supprimer et que les hauts fonctionnaires soient sélectionnés sur leurs compétences, comme dans le privé ». Un dossier auquel s’est attaqué le directeur de l’ENA, Patrick Gérard, qui a annoncé en décembre dernier qu’à partir de la promotion 2021, les épreuves de sortie seraient davantage pratiques et moins académiques. La révolution de l'école strasbourgeoise est donc loin d’être finie…