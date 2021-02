Le Nord ouvre davantage de places d'hébergement en prévision d'un pic de froid (illustration). — V. WARTNER / 20 MINUTES

La vague de grand froid continue, ce jeudi matin, dans le nord-est de la France avec douze départements placés en vigilance orange, a annoncé Météo France dans son bulletin matinal.

Quatre départements de l’Ouest ont également été placés sous vigilance orange pour pluies verglaçantes (Finistère, Morbihan, Côtes-d’Armor et Loire-Atlantique). Quatre autres départements sont par ailleurs en vigilance orange pour crue-inondations​ (Charente-Martime, Gironde, Somme, Seine-et-Marne).

Jusqu’à -20 °C de ressenti dans certaines zones

On attend des températures glaciales pour les jours à venir dans le Nord-Est. Globalement, les températures jeudi au lever du jour sont comprises entre -10 et -14 degrés, localement moins. Sur le secteur nord-est, le vent sera un facteur aggravant du grand froid, augmentant fortement la sensation de froid, avec un ressenti jusqu’à -15 à -20 dans les zones les plus froides. Globalement le temps s’améliorera sur le pays, il deviendra plus sec mais très froid au nord.

Le ciel sera dégagé sur le Nord et l’Est, de plus en plus voilé en allant vers l’ouest. Le soleil sera de retour sur le Sud-Est et la Corse, avec un vent d’ouest sensible du Var à la Corse. La Bretagne connaîtra un petit épisode neigeux suivi de nouvelles pluies verglaçantes à partir de la mi-journée, rendant les chaussées glissantes. Le vent d’est soufflera assez fort sur les côtes de la Manche. Les températures minimales iront de -10 à -4 degrés sur une bonne moitié nord du pays, localement encore moins notamment sur les Vosges, et de -1 à 6 degrés sur le tiers sud, jusqu’à 8 ou 9 au bord de la Méditerranée. Les maximales seront voisines de 0 degré sur la moitié nord, elles varieront entre 3 et 9 degrés des Alpes aux Charentes et entre 10 et 15 degrés au sud, jusqu’à 17 sur la Côte d’azur.