Bientôt un ticket restaurant pour les étudiants ?

Image d'illustration d'une carte ticket restaurant. — ERIC PIERMONT / AFP

Comment lutter contre la précarité étudiante, aggravée par l’épidémie de coronavirus ? A l’Assemblée, une soixantaine de députés, principalement d’opposition mais aussi quelques membres de la majorité, ont apporté leur soutien à une proposition de loi LR visant à créer un « ticket restaurant étudiant ».

La députée LR Anne-Laure Blin, qui a déposé cette proposition de loi mardi, considère que « les repas à un euro » lancés par l’exécutif dans les restos U « n’auront qu’un temps » et ne « résolvent pas la totalité des problèmes » durant la crise sanitaire. Elle plaide pour « un système qui permette à tous les étudiants de se restaurer à tarif social, quel que soit leur statut, chaque jour et toute l’année ».

Repas à un euro et chèques psy

Son texte réclame la création de tickets restaurants étudiants, sur le modèle du titre restaurant des salariés, d’une valeur de 6,60 euros, dont la moitié prise en charge par l’Etat. Il a reçu le soutien d’élus de différents bords, surtout des LR, mais aussi d’autres groupes, dont les LREM Danièle Hérin ou Patrick Vignal.

Emmanuel Macron avait promis le 21 janvier deux repas par jour à un euro le repas dans les restos U, qui restent actuellement ouverts avec des repas à emporter. Depuis la rentrée de septembre, les Crous avaient mis en place un repas par jour à un euro (contre 3,30 euros normalement) mais pour les boursiers uniquement. Pour répondre à la détresse psychologique qui semble gagner de plus en plus de jeunes, il avait aussi confirmé la création d’un « chèque psy », pour pouvoir consulter un psychologue et suivre des soins.