FAKE OFF Une photo de 2018 est présentée à tort comme une scène immortalisée pendant la pandémie de Covid-19

Gérard Larcher, le président du Sénat, le 2 juillet 2020 à Paris. — Jacques Witt/SIPA

Sur Facebook comme sur Twitter, Gérard Larcher fait l'objet de commentaires très critiques ces derniers jours.

Nombre d'internautes lui reprochent, à la faveur d'une photo virale, d'avoir petit-déjeuné copieusement au Sénat avec quelques convives alors que les restaurants sont fermés en raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus.

Mais la photo en question a été prise en mai 2018.

A première vue, la scène n’a pas de quoi susciter l’émoi. Qui s’indignerait, en effet, de voir Gérard Larcher, le président du Sénat, partager un petit-déjeuner avec quelques invités réunis autour de la même table ?

Pourtant, depuis sa mise en ligne sur Facebook, le 8 janvier, cette photo a engrangé plus de 14.000 partages et près d’une centaine de commentaires, en plus d’être reprise par de nombreux internautes, sur ce réseau social comme sur Twitter.

La photo virale (et hors contexte) de Gérard Larcher. - capture d'écran/Facebook

Il faut dire que la légende associée a de quoi interroger en cette période de pandémie de Covid-19, qui astreint les restaurants de l’Hexagone à garder le rideau baissé depuis la fin du mois d’octobre : « Petit casse croûte rapide ([au] Sénat) avec notre argent pendant que nos restaurateurs sont en train de tout perdre ».

Sauf que le cliché en question n’a pas été pris ces jours-ci… mais il y a près de trois ans, à une époque où les gestes barrière n’étaient pas plus d’actualité que la fermeture des restaurants.

FAKE OFF

Contacté par 20 Minutes, le cabinet de Gérard Larcher déplore que « les réseaux sociaux s’affolent sur des fakes news grossières » et détaille le contexte de cette rencontre : « Il s’agit d’un petit déjeuner avec le bureau de l’Association des maires ruraux le 30 mai 2018. Le sénateur présent est Jacques Genest, qui n’est plus sénateur depuis le mois de juin 2020 ».

Ce dernier avait en effet tweeté, le matin du 30 mai 2018, trois photos de cette « rencontre constructive des maires ruraux de France » avec le président du Sénat. Une autre de ces photos est d’ailleurs également sortie de son contexte aujourd’hui par d’autres internautes.

Fin novembre, le Sénat avait déjà été accusé d’avoir gardé son restaurant ouvert en se basant sur une photo sortie de son contexte alors qu’il était bien fermé en raison du confinement. En octobre, c'était la buvette de l'Assemblée nationale qui avait été la cible d’une infox similaire.