Les plus belles photos de la Bretagne sous la neige de nos internautes

Illustration d'un chêne dans la neige, ici le 10 février 2021 près de Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Mettez-vous à la place d’un enfant qui n’aurait jamais vu la neige. Mercredi matin, quand il a ouvert ses volets, il a rêvé, en voyant un joli manteau blanc tapisser les sols en bas de chez lui. Dans une grande partie de la Bretagne, les paysages étaient recouverts d’une neige poudreuse et d’un blanc immaculé. Un phénomène assez rare dans la région, plutôt habituée à patauger dans la pluie. De Brest à Rennes en passant par le Kreiz Breizh et même sur les plages de Saint-Malo, le blanc est venu égayer​ un quotidien pas toujours rose.

Vous avez été très nombreux à inonder les réseaux sociaux de vos photos de neige. Et vous avez gentiment accepté de nous envoyer vos plus beaux clichés. A travers cet appel à contributions, 20 Minutes souhaitait vous rendre hommage en diffusant vos images. Voici un petit carrousel de vos plus belles contributions. Merci à vous !