Une manifestation à Lyon pour défendre l'instruction à domicile le 16 janvier 2021. — KONRAD K./SIPA

L’article 21 du projet de loi « séparatismes », qui concerne l’instruction à domicile, passera en première lecture à l’Assemblée nationale ce jeudi.

Il vise à réduire le nombre d’enfants instruits à la maison, en encadrant davantage ce type d’enseignement.

Certains parents pensent ne bientôt plus pouvoir faire l’école à la maison.

Un petit texte, mais qui fait polémique. L’article 21 du projet de loi «séparatismes », qui encadre l’instruction à domicile, va être examiné ce jeudi à l’Assemblée. Et on sait déjà qu’il ne passera pas comme une lettre à la poste et va susciter de vifs débats dans l’Hémicycle, car il touche à une restriction de liberté.

Alors que jusqu’à maintenant, les familles qui voulaient avoir recours à l’école à la maison devaient faire une simple déclaration à la mairie et à l’Education nationale, le projet de loi pose le principe de la scolarisation obligatoire de tous les enfants âgés de 3 à 16 ans dans un établissement scolaire. Par exceptions, les parents voulant instruire leurs enfants à la maison devront demander une autorisation en présentant un dossier au rectorat.

« C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui sera prédominant »

Ce système beaucoup plus restrictif a pour but de réduire le nombre d’enfants instruits à la maison. Puisque celui-ci a bondi ces dernières années, passant de 19.000 enfants instruits à domicile en 2010 à 62.000 en 2020. Avec cet article 21, l’exécutif vise aussi le « séparatisme » scolaire des islamistes radicaux et les dérives sectaires. Des arguments qui ne tiennent pas selon 18 députés, qui réclament la suppression de cet article dans une tribune publiée ce mercredi dans le Monde : « Aucune corrélation n’a pu être établie entre l’instruction en famille et le séparatisme ! », estiment-ils.

Pour prendre en compte les critiques formulées contre la première version de l’article, le texte a évolué en commission spéciale à l’Assemblée. « Ont été prévues quatre séries de motifs permettant des demandes d’autorisation d’instruction à domicile ; l’état de santé de l’enfant ou son handicap, son éloignement géographique d’un établissement scolaire ou l’itinérance de sa famille, sa pratique artistique ou sportive intensive et les besoins particuliers d’un enfant », explique l’entourage de Jean-Michel Blanquer. C’est sur dernier point que les débats portent encore. Qu’entend-on par besoin particulier d’un élève ? « C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui sera prédominant », insiste le ministère de l’Education, avant de citer le cas des enfants harcelés à l’école ou d’enfants précoces qui n’arrivent pas à trouver leur place à l’école. En revanche, « le motif religieux ne sera pas un critère pour demander l’instruction à domicile », insiste le ministère. Ce contrôle a priori n’empêchera pas « le contrôle a posteriori », assure le ministère de l’Education, car l’aptitude des parents à bien instruire leurs enfants sera toujours évaluée.

L’inquiétude de certains parents monte

Reste que le texte ne fait toujours pas l’unanimité. La Défenseure des droits, Claire Hédon, estime que la « liberté d’enseignée des parents se trouve très amoindrie par cet article ». Pour les 18 députés signataires de la tribune parue dans Le Monde, le fait que la demande des familles soit soumises à l’administration va poser problème : « On peut d’ores et déjà prévoir les lourdeurs, contentieux, angoisses et incompréhensions qui viendront remplacer la souplesse d’aujourd’hui ».

Et ils ne sont pas les seuls à critiquer ce texte. Car sur les 2.657 amendements déposés sur le projet de loi « séparatismes », 400 concernent l’article 21. Alix Fourest, porte-parole de l’association Libres d’apprendre et d’instruire autrement, est toujours aussi inquiète sur les effets qu’il pourrait produire : « L’étude d’impact du gouvernement prévoit d’imposer la scolarisation de près de 30.000 enfants », souligne-t-elle. « Et l’arbitraire administratif créé des inégalités de traitement entre les familles. Il est évident que ces différences se retrouveront dans ce régime d’autorisation de l’instruction en famille », poursuit-elle.

De nombreux parents qui ont choisi l’école à la maison sont aussi très inquiets​ de ne plus pouvoir la faire un jour. Telle Hortense Illouz, mère de trois enfants : « Nous avons commencé l’instruction en famille car nous sommes partis en voyage à travers l’Europe l’année des 3 ans de notre aîné. Nous avons continué ce mode d’instruction à notre retour, car nous avons observé nos enfants s’épanouir et apprendre au contact du monde qui les entoure. Et aujourd’hui, ils apprennent toujours avec joie et s’intéressent à énormément de sujets. Ce choix nous permet d’adapter les apprentissages au plus proche de leurs envies et besoins », affirme-t-elle, avec la peur que tout cela s’arrête bientôt. Car « le texte devrait être promulgué au début de l’été », indique l’entourage de Jean-Michel Blanquer.

Une chose est sûre : les familles auront un peu de temps pour se retourner : une période transitoire d’un an est fixée et « les nouvelles mesures ne s’appliqueront pas avant 2022 », indique la rue de Grenelle.