La Bretagne se réveille sous la neige, pas de pagaille sur les routes

La neige est tombée dans la nuit du 9 au 10 février 2021 à Rennes et en Bretagne. Ici entre Châteaugiron et Vern-sur-Seiche. — C. Allain / 20 Minutes

Elle était attendue et elle a finalement été au rendez-vous. La Bretagne s’est réveillée ce mercredi matin sous un beau manteau de neige avec jusqu’à 15 centimètres par endroits, notamment dans les Côtes-d’Armor. A Rennes, les chutes de neige ont été un peu moins abondantes avec une couche d’environ 5 centimètres. Mais le plaisir était intact pour les petits et grands enfants avec des batailles de boules de neige sur le chemin des écoles et de jolis bonhommes qui ont fleuri un peu partout dans la ville.

Les chutes de neige se sont progressivement estompées au cours de la nuit mais la vigilance reste de mise sur les routes. Beaucoup axes restent en effet encore enneigés et verglacés, rendant la circulation très délicate dans la région. Les températures restant basses, la situation devrait rester compliquée tout au long de la journée et au cours de la soirée avec un fort risque de verglas.

Les bus à l’arrêt ce mercredi matin à Rennes et Saint-Malo

Cet épisode neigeux, assez exceptionnel dans la région, n’a toutefois pas entraîné de pagaille sur les routes. Mis à part un peu de tôle froissée, aucun accident grave n’a ainsi été signalé dans la région. L’interdiction de circulation des poids lourds demeure toutefois en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d’Armor où plusieurs dizaines de camions se sont retrouvés bloqués cette nuit.

Dans les grandes villes, les transports en commun ont également été perturbés avec aucun bus ne circulant à Saint-Malo, Saint-Brieuc ou Rennes tôt ce matin. Dans la capitale bretonne, les principales lignes de bus principales devraient reprendre progressivement du service dans la matinée.