La neige en ville (illustration). — ALLILI MOURAD/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Il fera toujours très froid ce mercredi dans le nord du pays, avec encore de faibles chutes de neige, tandis que la Corse sera sous la menace d’orages, prévoit Météo-France. Vingt-trois départements de la Bretagne vers l’Alsace en passant par l’Ile-de-France sont placés en vigilance orange neige/verglas, et quatre des Hauts-de-France sont en vigilance orange grand froid. Cinq départements sont par ailleurs toujours en vigilance crue. Il a par ailleurs neigé toute la nuit sur une large bande de la Bretagne à l’Est, en passant par la région parisienne.

C’est ce mercredi que le gouvernement en Conseil des ministres se penche sur le projet de loi Climat. Très attendu, il est issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et représente, à un an de la présidentielle, un véritable test pour la crédibilité des engagements environnementaux d’Emmanuel Macron. Le texte est cependant pour l’instant loin de faire l’unanimité, comme le montre la pluie de critiques qui accusent l’exécutif de détricoter les 149 propositions de la Convention climat.

Au premier jour du procès en destitution de Donald Trump, qui s’est ouvert mardi devant le Sénat américain, ses avocats, embauchés il y a tout juste une semaine, ont passé un moment difficile. Ils n’étaient pas prêts, et ça s’est vu tandis que les procureurs démocrates ont tiré à boulets rouges sur l’ancien président, mis en accusation pour « incitation à l’insurrection » après l’attaque du Capitole. S’il devrait logiquement échapper à une destitution et par conséquent à une possible inéligibilité, Donald Trump était « furieux » devant sa télévision, selon le New York Times. Philippe Berry, notre correspondant aux Etats-Unis, vous relate cette première journée qui a vu les sénateurs confirmé la constitutionnalité du procès par 56 voix contre 44.