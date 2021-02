Lors du déneigement d'une autoroute dans les Alpes en janvier. (archives) — ALLILI MOURAD/SIPA

Il fera toujours très froid ce mercredi dans le nord du pays, avec encore de faibles chutes de neige, tandis que la Corse sera sous la menace d’orages, prévoit Météo-France. Vingt-trois départements de la Bretagne vers l’Alsace en passant par l’Ile-de-France sont placés en vigilance orange neige/verglas, et quatre des Hauts-de-France sont en vigilance orange grand froid. Cinq départements sont par ailleurs toujours en vigilance crue.

Il a neigé toute la nuit sur une large bande de la Bretagne à l’Est, en passant par la région parisienne. Au lever du jour, il faudra se méfier du regel des chaussées sur la moitié nord du pays. Il neigera encore faiblement des Pays-de-la-Loire, au bassin parisien jusqu’au Grand-Est, la neige tiendra au sol jusqu’en plaine puis les chutes faibliront et ne concerneront plus que la Franche Comté et l’Alsace l’après-midi. Le matin, sur Rhône-Alpes jusqu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse, les précipitations seront modérées. Elles seront importantes sur les Alpes, avec une limite pluie-neige démarrant vers 500 m sur les Alpes du nord à 1.200 sur les reliefs du sud.

Risques d’orage sur la Corse

Les ondées régresseront dans le Sud l’après-midi et ne concerneront que l’île de Beauté où on peut craindre des orages et un bon cumul de précipitations sur les reliefs exposés au vent de sud-ouest (neige vers 1.500 m le matin, 1.000/1.200 m en journée). De la Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées à l’Auvergne, à l’arrière du temps très perturbé, un ciel de traîne se mettra en place avec des averses par endroits, de la neige sur les reliefs vers 1.000 m. Un risque de giboulées de neige au sol est à craindre sur le Poitou. L’après-midi, le risque d’averses perdurera dans le Sud-Ouest.

De Rhône-Alpes et l’est de la Bourgogne en remontant vers l’Alsace, il neigera encore faiblement. Ailleurs, le ciel sera variable avec même de belles éclaircies qui se développeront l’après-midi de la Bretagne vers les Ardennes. Le vent d’est soufflera assez fort sur les caps exposés des côtes de la Manche. La tramontane sera présente sur le littoral. En Corse, les rafales resteront conséquentes sur le relief et les caps autour de 100 km/h.

Les températures minimales seront stationnaires, sous un froid glacial au nord, en particulier sur les Hauts-de-France, avec localement -8 degrés, -1 à -6 ailleurs au nord, 3 à 9 au sud. Les maximales varieront de 8 à 13 degrés au sud, jusqu’à 14/16 en Provence et Corse. En Bretagne et sur les côtes de la Manche, le mercure stagnera à 1/4 degrés. Ailleurs au nord, c’est une journée sans dégel, avec pas plus de 0/-1 degré, -2/-3 seulement dans les Hauts-de-France.