Illustration des chutes de neige ici dans la région de Rennes, le 9 février 2021. — J. Gicquel / 20 Minutes

On commençait à s’impatienter. A s’inquiéter même. Annoncée depuis dimanche, la neige est finalement arrivée mardi en Bretagne. Après avoir frappé la partie nord de la région dans l’après-midi, la neige est tombée en abondance mardi soir sur la région de Rennes. Après d’importantes pluies glaciales en fin d’après-midi, de gros flocons sont venus blanchir les sols de la capitale bretonne et de ses environs, alors que le couvre-feu était en vigueur et que la nuit était tombée.

La situation est pour l’heure assez tranquille sur les routes de la région, peu empruntées à cette heure. A 21 heures, les pompiers d’Ille-et-Vilaine n’avaient procédé à aucune intervention liée aux chutes de neige. Si certains axes étaient salés, la plupart des routes de Bretagne étaient blanchies mardi soir et un appel à la prudence a été lancé par les autorités.

Les transports scolaires annulés mercredi

Déjà annulés mardi, les transports scolaires opérés par la région ne seront pas assurés ce mercredi dans toute la Bretagne. Mercredi matin, c’est un épisode de verglas qui est craint par les autorités. « Le phénomène neigeux pourrait laisser place à un épisode de grand froid, générant l’apparition de verglas. Il est fortement conseillé d’annuler les déplacements non essentiels et de privilégier le télétravail », prévient la préfecture de la zone de défense Ouest.

L’interdiction de déplacement de certains poids lourds a conduit la gendarmerie et la Direction des routes de l’Ouest à demander aux camions de se garer sur des aires dédiées. Mardi soir, 312 poids lourds étaient stockés sur cinq zones de stockage de Bretagne. De nouvelles aires dédiées devraient être activées sur les axes Fougères/Caen, Alençon/Mayenne et Rennes/Caen dans la nuit, préviennent les autorités.