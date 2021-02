INTEMPERIES Des premiers flocons sont tombés mardi matin sur la pointe bretonne et devraient atteindre l'Île-de-France et l'est du pays en soirée. La nuit suivante, le froid fera grelotter une partie du pays, principalement le nord

Une femme sous la neige (image d'illustration). — Kirsty Wigglesworth/AP/SIPA

Les conditions météorologiques se dégradent dans le nord du pays. Conséquence : Météo France a placé ce mardi 36 départements en vigilance orange pour risque de grand froid, neige et verglas ou encore crues.

La vigilance orange pour neige et verglas concerne 31 départements sur une large moitié du pays, du Bas-Rhin au Finistère en passant par l’Ile-de-France. « La perturbation en place sur la Bretagne va progressivement gagner vers l’est », indique Météo France. « Au contact de l’air froid venant du nord, les précipitations tomberont sous forme de neige. Un épisode de pluie verglaçante est possible dans la zone de contact entre l’air froid neigeux au nord et l’air doux pluvieux au sud : sur les Pays de la Loire en soirée, côté Bourgogne et Franche-Comté en seconde partie de nuit. » En Ile-de-France, 2 à 7 cm de neige sont attendus.

Jusqu’à -17 degrés ressentis

Le nord du pays sera concerné par une alerte orange pour grand froid, qui englobe quatre départements des Hauts-de-France : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l’Aisne. « Au cours de la nuit prochaine, les températures minimales évolueront peu, et seront généralement comprises entre -7 et -8 °C sauf sur le sud de l’Aisne où elles seront entre -5 et -6 °C », selon l’organisme de prévisions. Avec des températures ressenties de -14 à -17 °C sur le Nord-Pas-de-Calais la Somme et une partie nord de l’Aisne.

Il va faire froid aussi notamment en Normandie ou en région parisienne, avec des températures ressenties entre -10 et -15 °C mercredi et jeudi. La mairie de Paris a d’ailleurs appelé lundi le gouvernement à déclencher le plan « grand froid » qui permet notamment l’hébergement des sans-abri. La Somme et la Seine-et-Marne sont toujours concernées par une alerte crues.