VOUS TEMOIGNEZ Les confinements et le couvre-feu ont parfois réveillé des vieux sentiments enfouis ou ont donné lieu à des escapades fugaces avec un(e) ex

Illustration d'un couple. — Pixabay

Ces derniers mois, votre vie sociale est carrément en berne. Avec les confinements et le couvre-feu, les cafés et restos fermés, difficile de faire de nouvelles rencontres. Mais votre libido n’a pas pour autant pris de vacances et vous avez ressenti le besoin de tendresse. Pour partager des moments agréables, vous avez cédé la tentation de rappeler votre ex, un peu par facilité.

Autre cas de figure : ces derniers mois, le fait de passer plus de temps à la maison, vous a permis de gamberger et vous avez compris que votre ex vous manquait beaucoup. Ni une, ni deux, vous avez décidé de reprendre contact. Racontez-nous !

Depuis combien de temps n’étiez-vous plus en contact ? Qu’est-ce qui vous a poussé à la ou le rappeler ? Quelle a été sa réaction ? Depuis combien de temps êtes-vous à nouveau ensemble ? Comment cela se passe-t-il entre vous deux ? Faites-vous des projets pour la suite ou votre deuxième chance a-t-elle déjà tourné court ?

​