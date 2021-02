Un portrait de Donald Trump. — Arnaud Andrieu

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour la seconde fois en un peu plus d’un an, Donald Trump va être jugé, à partir de ce mardi, par les sénateurs. Mis en accusation pour « incitation à l’insurrection » dans le cadre de l’attaque du Capitole, l’ex-président américain risque une destitution et une possible inéligibilité. Mais face à des républicains qui ne semblent pas décidés à le lâcher, l’ancien locataire de la Maison-Blanche devrait échapper au pire.

A chaque jour son alerte météo. Météo-France a placé lundi en fin de journée six départements de la Bretagne et des Hauts-de-France en vigilance orange « neige » ou « grand froid ». Sur l’intégralité de cet épisode neigeux qui devrait durer jusqu’à mercredi, 5 à 10 centimètres de neige sont attendus sur certaines parties de la Bretagne, avec localement parfois 15 cm. De 3 à 7 cm de neige sont également attendus sur une bande allant de la Normandie à l’Alsace, en passant par l’Ile-de-France. En outre, dans le Nord et le Pas-de-Calais des températures de -5 °C à -7 °C sont attendues, avec un ressenti entre -14 °C et -16 °C.

Il se définissait comme un « conteur » et avait collaboré avec Luis Buñuel, Jacques Deray ou Milos Forman. L’écrivain, metteur en scène et scénariste Jean-Claude Carrière est décédé lundi soir à l’âge de 89 ans. L’écrivain, qui ne souffrait d’aucune maladie particulière, est mort « dans son sommeil » à son domicile parisien, a précisé sa fille Kiara Carrière. « Un hommage » lui sera rendu prochainement à Paris et il devrait être inhumé dans son village natal, à Colombières-sur-Orb dans l’Hérault.