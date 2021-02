Paris sous la neige, le 16 janvier 2021. — Lionel Urman/SIPA

Une partie de la France va continuer à grelotter. Météo-France a placé lundi en fin de journée six départements de la Bretagne et des Hauts-de-France en vigilance orange « neige » ou « grand froid ». L’arrivée ce mardi d’une perturbation devrait provoquer des chutes de neige sur la moitié nord du pays.

A l’approche de cette perturbation les quatre départements bretons ont été placés en vigilance orange « neige-verglas ». Pour cette raison, « aucun car scolaire ne circulera [mardi] sur la Bretagne », a indiqué la Région. Les premiers flocons devraient tomber sur la Bretagne ce mardi en fin de matinée, après des gelées matinales généralisées, selon Météo-France, qui craint également un court épisode de pluie verglaçante. L’épisode neigeux poursuivra ensuite mardi après-midi sa progression vers l’est et le nord du pays, et d’autres départements pourraient ainsi être placés en vigilance orange, notamment en Normandie.

Sur l’intégralité de cet épisode neigeux qui devrait durer jusqu’à mercredi, 5 à 10 centimètres de neige sont attendus sur certaines parties de la Bretagne, avec localement parfois 15 cm. De 3 à 7 cm de neige sont également attendus sur une bande allant de la Normandie à l’Alsace, en passant par l’Ile-de-France, selon Météo-France. Et la présence de neige au sol pourra être « localement problématique, principalement sur la région parisienne ».

Entre 1 et 3 centimètres pourraient également tomber sur certaines zones des Hauts-de-France, mais c’est surtout un épisode de froid qui est signalé par Météo-France dans cette région. En raison de l’arrivée d’une masse d’air froide, le Nord et le Pas-de-Calais sont ainsi placés en vigilance orange « grand froid ». Des températures de -5 °C à -7 °C sont attendues dans ces deux départements, avec un ressenti entre -14 °C et -16 °C en raison d’un vent de nord-est, a précisé Météo-France.

La Mairie de Paris veut le plan « grand froid »

Il va faire froid aussi notamment en Normandie ou en région parisienne, avec des températures ressenties entre -10 et -15 °C mercredi et jeudi. La Mairie de Paris a d’ailleurs appelé lundi le gouvernement à déclencher le plan « grand froid » qui permet notamment l’hébergement des sans-abri.

Six départements sont d’autre part toujours en vigilance orange « crue » : Charente, Charente-Maritime, Maine-et-Loire, Oise, Seine-et-Marne et Somme.