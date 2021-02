Envoyez-nous vos plus belles photos de la Bretagne sous la neige

Quelques exemples d'images de neige à Rennes. On attend les vôtres ! — C. Allain / 20 Minutes

Cette fois-ci, c’est une certitude, la neige est bien attendue en Bretagne​. Elle est même attendue en quantité ! D’après les prévisionnistes, entre deux et dix centimètres pourraient s’accumuler. Dans certains secteurs de l’intérieur des terres, on pourrait même observer jusqu’à 15 centimètres localement. Un phénomène très rare dans la région que l’on ne va pas manquer d’immortaliser. Pour compléter notre équipe de choc qui sera présente sur les pistes enneigées de la région rennaise, on compte sur vous !

Votre jardin, votre bonhomme de neige, votre rue ou vos plus belles figures en ski freestyle sur les pentes des Monts d’Arrée. On veut tout voir ! La rédaction compilera vos plus belles images pour en sortir un diaporama collaboratif tout blanc ! N’oubliez pas d’être prudents car la circulation s’annonce délicate dans toute la région.

Envoyez-nous vos plus belles photos de neige grâce au formulaire ci-dessous. C’est très rapide et très simple. Merci d’avance !